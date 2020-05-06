Оформить пособие по безработице томичи смогут в офисе МФЦ

Жители Томска и Томского района смогут подать заявление в центр занятости, встать на учет по безработице и оформить пособие в отделе многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы» (улица Тверская, 74). Прием идет только по предварительной записи, сообщает обладминистрация.

Такая услуга предоставляется тем, кто не может оформить эту выплату онлайн через портал «Работа в России». Предварительно перед посещением МФЦ необходимо обратиться на горячую линию службы занятости Томской области по телефону 8-800-200-12-02.





Обратившемся на прием помогут зарегистрироваться на портале госуслуг, если нет учетной записи, и разместить резюме на портале «Работа в России», где подаются заявления на выплату пособия по безработице. Для оформления выплаты потребуется паспорт, СНИЛС, трудовая книжка (при наличии) и реквизиты банковского счета.





Право на пособие есть у тех, кто нуждается в трудоустройстве. Это касается тех, кто закончил обучение и не имеет стажа, был уволен или попал под сокращение, намерен закрыть индивидуальное предпринимательство.





Зарегистрировавшись на сайте «Работа в России», заявителю достаточно заполнить заявление и резюме. Информацию о прежнем месте работы, уровне зарплаты, достоверность данных в заявлении, центры занятости будут уточнять через межведомственное взаимодействие.

Одновременно будет идти поиск вакансий, предложения будут поступать в личный кабинет. Если в течение 10 дней соискатель не найдет работу, специалисты центров занятости рассмотрят вопрос о назначении пособия по безработице.





Получить ответы на вопросы, которые касаются работы МФЦ, можно и по телефонам:





8-800-350-08-50 (звонок бесплатный на территории всей Томской области)

8 (3822) 602-999 (городской номер телефона)





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