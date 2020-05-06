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06 мая,
2020
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Новости

Оформить пособие по безработице томичи смогут в офисе МФЦ

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Жители Томска и Томского района смогут подать заявление в центр занятости, встать на учет по безработице и оформить пособие в отделе многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы» (улица Тверская, 74). Прием идет только по предварительной записи, сообщает обладминистрация.

Оформить пособие по безработице томичи смогут в офисе МФЦ

Такая услуга предоставляется тем, кто не может оформить эту выплату онлайн через портал «Работа в России». Предварительно перед посещением МФЦ необходимо обратиться на горячую линию службы занятости Томской области по телефону 8-800-200-12-02.


Обратившемся на прием помогут зарегистрироваться на портале госуслуг, если нет учетной записи, и разместить резюме на портале «Работа в России», где подаются заявления на выплату пособия по безработице. Для оформления выплаты потребуется паспорт, СНИЛС, трудовая книжка (при наличии) и реквизиты банковского счета.


Право на пособие есть у тех, кто нуждается в трудоустройстве. Это касается тех, кто закончил  обучение и не имеет стажа, был уволен или попал под сокращение, намерен закрыть индивидуальное предпринимательство.


Зарегистрировавшись на сайте «Работа в России», заявителю достаточно заполнить заявление и резюме. Информацию о прежнем месте работы, уровне зарплаты, достоверность данных в заявлении, центры занятости будут уточнять через межведомственное взаимодействие.


Одновременно будет идти поиск вакансий, предложения будут поступать в личный кабинет. Если в течение 10 дней соискатель не найдет работу, специалисты центров занятости рассмотрят вопрос о назначении пособия по безработице.


Получить ответы на вопросы, которые касаются работы МФЦ, можно и по телефонам: 


  • 8-800-350-08-50 (звонок бесплатный на территории всей Томской области)
  • 8 (3822) 602-999 (городской номер телефона)


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