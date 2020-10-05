Оформить ипотеку можно без посещения банка

Банк «Открытие» запустил оформление ипотечных кредитов с доставкой. На сегодняшний день полностью удаленно можно оформить ипотеку по двум программам: «Новостройка» и «Рефинансирование». Услуга рефинансирования ипотеки с доставкой уникальна для российского рынка и пока, как и оформление ипотеки по программе «Новостройка», доступна только в Москве.





Чтобы оформить ипотеку, достаточно заполнить заявку и загрузить необходимые документы на сайте www.open.ru. После получения одобрения от банка клиенту необходимо будет подготовить необходимые для сделки документы и назначить встречу с представителем банка.