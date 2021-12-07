«Есть субъективные и объективные причины»: Сергей Ильиных покинул пост замгубернатора Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности своего заместителя по внутренней политике Сергея Ильиных, который занимал ее с 2015 года.
«Сергей Ильиных 7 декабря завершил свою работу в администрации Томской области. Она была нелегкой, во многом я ему благодарен, но сейчас время перемен», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Напомним, первая информация о том, что Сергей Ильиных покидает данный пост появилась 4 декабря. Сейчас ее официально подтвердила пресс-служба обладминистрации.
«У меня есть субъективные и объективные причины оставить должность, в которой я работал шесть лет, — прокомментировал свою отставку Сергей Ильиных. — Субъективная, личная причина в том, что эта работа требует больших эмоциональных затрат, постоянного поиска компромисса в зачастую неразрешимых противоречиях. Объективная причина в том, что в преддверии нового электорального цикла внутриполитический блок должен быть полностью обновлен. У Томской области будет новый секретарь отделения «Единой России», новый руководитель регионального исполкома партии власти и новый куратор внутриполитического блока. Считаю это абсолютно правильным».
Функции внутриполитического блока губернатор передал вице-губернатору по территориальному развитию Анатолию Рожкову.
«Анатолий Михайлович Рожков будет совмещать две должности, у него для этого есть и силы, и опыт. Он полностью погружен в проблемы Томска, Северска, его отлично знают во всех муниципалитетах. Главная его задача, чтобы общественно-политическая жизнь в регионе сохраняла стабильность и гармоничность, чтобы вся политическая борьба была нацелена не на разъединение и разрушение, а шла в интересах развития Томской области. Для этого нужно, чтобы власть на всех этажах и уровнях слушала и слышала людей», — сказал губернатор.
Сергей Ильиных родился в Томске в 1975 году, закончил Томский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 1990-х и середине 2000-х работал на руководящих должностях в различных частных компаниях.
Политическую карьеру начал в 2005 году в должности замглавы администрации Асиновского района. Позже работал первым заместителем губернатора, был спикером Думы Томска. Кресло заместителя губернатора по внутренней политике Ильиных занимал с 2015 года.