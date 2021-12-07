«Есть субъективные и объективные причины»: Сергей Ильиных покинул пост замгубернатора Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности своего заместителя по внутренней политике Сергея Ильиных, который занимал ее с 2015 года.

«Сергей Ильиных 7 декабря завершил свою работу в администрации Томской области. Она была нелегкой, во многом я ему благодарен, но сейчас время перемен», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Напомним, первая информация о том, что Сергей Ильиных покидает данный пост появилась 4 декабря. Сейчас ее официально подтвердила пресс-служба обладминистрации.