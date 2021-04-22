Одноразовая посуда и выходные: как томичи будут работать без воды

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В конце этой недели Томск ждет самое масштабное отключение воды. Дело в том, что «Томскводоканал» отключает магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска. Гарантийный срок действия водопровода истек, поэтому надо его заменить. Перевести на резервную кольцевую систему коммунальщики не могут, так как для этого нужно построить водопровод, стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Сейчас сотрудники составляют графики подвоза воды для населения, которое останется без воды на целых три дня.

Мы поговорили с самозанятыми и представителями среднего бизнеса, как они собираются работать в «безводные дни».

Грумер и реставратор Вера Богданец решила сделать выходными эти три дня. Запастись водой и скоблить мебель.

«У меня не те масштабы в работе, чтобы привели к катастрофе. Сказала своим клиентам, что воды не будет, поэтому стричь не буду никого. Моя профессия — это стоматолог, чтобы так, что зуб болит сейчас и надо что-то делать. И все спокойно перенесли на 26 апреля».

В Центре Ветеринарной Медицины доктора Недзельского ТВ2 рассказали, что клиника будет работать в обычном режиме.

«Питьевая вода заказана и также будет привезена вода для хозяйственных нужд в объеме около 100 литров», — сказали ветеринары. В свою очередь, волонтеры зоозащитной организацией «Содружество» тоже запаслись водой на всякий случай, хотя адрес их пункта передержки не попадает под отключение.

Запасаться водой придется и кафе китайской кухни «Дыхание вока», а также сократить в эти дни ассортимент меню. Как рассказал ТВ2 один из учредителей Алексей Степанов, салаты придется убрать.

«Мы планируем работать, но все это сопряжено с катастрофическими перерасходами. В первую очередь, нам придется перейти полностью на одноразовую посуду. Урезать в значительной степени ассортимент, потому что приготовления блюд, которые требуют персонального мытья сковородки и большого количества проточной воды, становится невозможным. Мы оставим все то, что готовится во фрютире, рис, который прекрасно варится в бутилированной питьевой воде. Мы сможем варить лапшу на воке, технология мойки вока требует немного воды. С этим можно спокойно работать. А вот от салатов придется отказаться. Без проточной воды в достаточно количестве обеспечить нормальную санитарию невозможно. А просто взять и на три дня, с учетом выходных, закрыть кафе, это потерять 15% всей выручки.

Кроме того, это и переработки. Работникам цеха придется работать в две смены. И сначала все надо подготовить к этим трем дням, а потом восстанавливать работу в обычном режиме. Это большой объем работ: спланировать все, заказать, проконтролировать. Чтобы все было чисто и аккуратно», — рассказал Алексей Степанов.

В пиццерии «Make Love Pizza» будут готовить все блюда, кроме пасты.

«У нас будет работать доставка и самовывоз с обеих точек: на проспекте Ленина 85а и на проспекте Комсомольский, 14а. График обычный: в пятницу и субботу с 10.00 до 00.00, в воскресенье до 23.00», — пояснили в заведении.

Некоторые томские парикмахерские будут работать по-разному. Так, барбершоп «Chop Chop» не будет принимать клиентов в дни, когда не будет воды. А руководство мужской парикмахерской «Брили Стригли» рассказало, что уже работали в таких условиях.

Фото: vk.com/brilistrigli

«Мы будем иметь запас холодной и горячей воды. Клиентов, которые у нас будут стричься, будем об отключении воды уведомлять. И будем просить по возможности помыть голову дома», — рассказали в парикмахерской.

Большинство медучреждений с 23 по 25 апреля будут работать в штатном режиме. В эти дни «Томскводоканал» организует подвоз воды по графику. В поликлиниках заблаговременно запасутся водой. В итоге без воды останутся 39 медучреждений и их подразделений.

