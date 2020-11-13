«Одноклассники» запустили гайд с опциями для тех, кто остается дома во время пандемии

«В проекте «Вместе — не страшно!» собраны все сервисы ОК, которые могут быть полезны во время самоизоляции. Особое внимание уделено здоровью пользователей. К примеру, в ОК можно бесплатно получить консультацию терапевтов через сервис телемедицины «Доктис» и изучить советы от профессиональных тренеров и диетологов в «Спортзале онлайн», — рассказывают создатели проекта.

Социальная сеть запустила проект «COVID-19: Вместе — не страшно!» . В нем собран контент для поддержки пользователей, которые во время пандемии решили остаться дома.

Также на странице есть специальный раздел для тех, чей бизнес пострадал во время пандемии. Например, курс по ведению бизнеса в соцсети и продвижению товаров и услуг через раздел «ОК.Бизнес». В «Кабинете бизнеса» собраны все сервисы соцсети для предпринимателей: группы, переписка с клиентами, видеозвонки, live-трансляции, а также рекламный кабинет и статистика.





«С помощью гайда пользователи могут не только узнать актуальную информацию, но и интересно провести время дома. Например, посмотреть спортивные трансляции и онлайн-концерты со звездами, совершить виртуальное путешествие с помощью тревел-блогеров и онлайн-экскурсий из музеев разных стран, организовать отдых для себя и своих детей с помощью чтений сказок в исполнении Елены Летучей, Михаила Шаца, Кати Гершуни и других звезд», — рассказывает администрация соцсети.





Отметим, в ОК также есть лента новостей о коронавирусе, где публикуют информацию от 150 федеральных и региональных СМИ-партнеров и официальных источников — Министерства здравоохранения РФ и портала СтопКоронавирус.РФ.

