«Одноклассники» запустили гайд с опциями для тех, кто остается дома во время пандемии

Социальная сеть запустила проект «COVID-19: Вместе — не страшно!». В нем собран контент для поддержки пользователей, которые во время пандемии решили остаться дома.
«В проекте «Вместе — не страшно!» собраны все сервисы ОК, которые могут быть полезны во время самоизоляции. Особое внимание уделено здоровью пользователей. К примеру, в ОК можно бесплатно получить консультацию терапевтов через сервис телемедицины «Доктис» и изучить советы от профессиональных тренеров и диетологов в «Спортзале онлайн», — рассказывают создатели проекта.
Также на странице есть специальный раздел для тех, чей бизнес пострадал во время пандемии. Например, курс по ведению бизнеса в соцсети и продвижению товаров и услуг через раздел «ОК.Бизнес». В «Кабинете бизнеса» собраны все сервисы соцсети для предпринимателей: группы, переписка с клиентами, видеозвонки, live-трансляции, а также рекламный кабинет и статистика.
«С помощью гайда пользователи могут не только узнать актуальную информацию, но и интересно провести время дома. Например, посмотреть спортивные трансляции и онлайн-концерты со звездами, совершить виртуальное путешествие с помощью тревел-блогеров и онлайн-экскурсий из музеев разных стран, организовать отдых для себя и своих детей с помощью чтений сказок в исполнении Елены Летучей, Михаила Шаца, Кати Гершуни и других звезд», — рассказывает администрация соцсети.
Отметим, в ОК также есть лента новостей о коронавирусе, где публикуют информацию от 150 федеральных и региональных СМИ-партнеров и официальных источников — Министерства здравоохранения РФ и портала СтопКоронавирус.РФ.