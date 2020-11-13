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13 ноября,
2020
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Новости

«Одноклассники» запустили гайд с опциями для тех, кто остается дома во время пандемии

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Социальная сеть запустила проект «COVID-19: Вместе — не страшно!». В нем собран контент для поддержки пользователей, которые во время пандемии решили остаться дома.


«В проекте «Вместе — не страшно!» собраны все сервисы ОК, которые могут быть полезны во время самоизоляции. Особое внимание уделено здоровью пользователей. К примеру, в ОК можно бесплатно получить консультацию терапевтов через сервис телемедицины «Доктис» и изучить советы от профессиональных тренеров и диетологов в «Спортзале онлайн», — рассказывают создатели проекта.

«Одноклассники» запустили гайд с опциями для тех, кто остается дома во время пандемии

Также на странице есть специальный раздел для тех, чей бизнес пострадал во время пандемии. Например, курс по ведению бизнеса в соцсети и продвижению товаров и услуг через раздел «ОК.Бизнес». В «Кабинете бизнеса» собраны все сервисы соцсети для предпринимателей: группы, переписка с клиентами, видеозвонки, live-трансляции, а также рекламный кабинет и статистика.


«С помощью гайда пользователи могут не только узнать актуальную информацию, но и интересно провести время дома. Например, посмотреть спортивные трансляции и онлайн-концерты со звездами, совершить виртуальное путешествие с помощью тревел-блогеров и онлайн-экскурсий из музеев разных стран, организовать отдых для себя и своих детей с помощью чтений сказок в исполнении Елены Летучей, Михаила Шаца, Кати Гершуни и других звезд», — рассказывает администрация соцсети.


Отметим, в ОК также есть лента новостей о коронавирусе, где публикуют информацию от 150 федеральных и региональных СМИ-партнеров и официальных источников — Министерства здравоохранения РФ и портала СтопКоронавирус.РФ.

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