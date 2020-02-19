ОДН на холодную воду: как сделать сумму в квитанциях меньше

Юрист по вопросам ЖКХ, эксперт ОНФ Владимир Фурсин пояснил, как сделать плату за ОДН не слишком высокой. В феврале в ОНФ поступили обращения от жителей ул. Северная МПС, 6, пр. Фрунзе, 88, ул. Дальне-Ключевская, 66 по вопросу начисления на общедомовые нужды.

«Собственникам необходимо сделать письменный запрос в управляющую компанию и «Водоканал» с просьбой предоставить информацию за предыдущий месяц об объеме поквартирного потребления воды и водоотведения и начислениям, — пояснил Владимир Фурсин. — Таким образом можно будет определить, откуда берется общее потребление за воду и водоотведение, просчитать разницу между потреблением воды на общедомовые нужды и индивидуальное потребление суммарно всех квартир в многоквартирном доме. Второе. Необходимо на общем собрании жителей многоквартирного дома принять решение об оплате за ОДН по факту, то есть по счетчикам, а не по нормативу. Третье. На общем собрании собственников жилья следует принять решение о том, что показания по воде собираются со всех квартир одновременно со снятием показаний за электроэнергию».





Квитанции с начислениями за ОДН на холодную воду жители Томской области начали получать в феврале этого года. Мораторий на эти платежи действовал с 2013 года, но в декабре 2019 года власти решили не продлевать его. Они объяснили это решение тем, что теперь общедомовые счетчики стоят в 76,8 % МКД, а индивидуальные — в 82,9 % домов. По данным «Томскводоканала», массовых обращений по вопросам начисления ОДН нет.