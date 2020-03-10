Одиночный пикет в поддержку осужденных по делу «Сети» прошел в Томске

Томич Александр вышел на одиночный пикет в поддержку осужденных по делу о «террористическом сообществе Сеть» (запрещена в РФ). Семеро фигурантов этого дела получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Несколько раз за время следствия они заявляли о пытках.

Я вышел, чтобы подержать заключенных по « Пензенскому делу», или делу «Сети». Семеро антифашистов получили сроки от до 18 лет, при этом доказательная база обвинения не выдерживает критики и выглядит откровенно абсурдно, — рассказал ТВ2 Александр (имя изменено по просьбе пикетирующего). — Все показания были выбиты при помощи пыток, этому есть подтверждение независимой медицинской экспертизы, но суд это почему-то проигнорировал.

Напомним, 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела «Сети». Они получили от шести до 18 лет лишения свободы. ФСБ возбудила дело о «террористическом сообществе «Сеть» (внесена в список террористических организаций) в октябре 2017 года. Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пцелинцева, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Виктора Филинкова, Игоря Шишкина, Юлия Бояршинова и новосибирца Армана Сагынбаева обвинили в создании подпольной организации, которая планировала «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране» во время президентских выборов и Чемпионата мира по футболу. ФСБ внесла «Сеть» в список террористических организаций.





22 февраля «Медуза» опубликовала статью «Пошли в лес четверо, а вышли только двое». Текст рассказывает о возможной связи нескольких фигурантов дела «Сети» с двойным убийством в лесах под Рязанью 19-летней Екатерины Левченко и ее молодого человека Артема Дорофеева. 27 октября 2017 года рязанские охотники нашли тело Дорофеева, зарытое неглубоко в землю и забросанное листьями.



После выхода материала СК возбудил дело по статье «Убийство», потерпевшими проходят родители Екатерины Левченко, которая числится пропавшей. 4 марта рядом с деревней Лопухово нашли останки, которые могут принадлежать девушке. Сами фигуранты «Пензенского дела» считают обстоятельства, изложенные в тексте «Медузы», ложью, выдуманной сотрудниками ФСБ.



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