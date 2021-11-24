Одиннадцатилетняя томичка попросила президента подарить ей щенка на Новый год

Одиннадцатилетняя гимнастка Дарья Ермакова написала письмо Президенту Владимиру Путину, в котором попросила исполнить ее заветное желание и подарить ей собаку породы чихуахуа. В итоге желание девочки исполнили в администрации Томска. Щенка чихуахуа по кличке Гран Чиросси Мерлин Дарье подарил заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

«До Нового года осталось чуть больше месяца. Это значит, что пришло время исполнения желаний. У меня самого в детстве была собака, поэтому письмо Даши не оставило меня равнодушным. Мы нашли заводчиков, у которых был щенок нужной породы для подарка девочке. Однако, животное, это не только большая радость, но и серьезная ответственность», — отметил Константин Чубенко.

Даша пообещала, что будет заботиться о питомце, при этом будет успевать хорошо учиться и показывать высокие результаты в спорте.

Дарья Ермакова учится в Академическом лицее Томска и занимается в ДЮСШ №15. В этом году девочка получила 1-й взрослый разряд по художественной гимнастике и стала победителем Первенства города Томска.