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Одиннадцатилетняя томичка попросила президента подарить ей щенка на Новый год

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Одиннадцатилетняя гимнастка Дарья Ермакова написала письмо Президенту Владимиру Путину, в котором попросила исполнить ее заветное желание и подарить ей собаку породы чихуахуа. В итоге желание девочки исполнили в администрации Томска. Щенка чихуахуа по кличке Гран Чиросси Мерлин Дарье подарил заммэра по социальной политике Константин Чубенко. 

Автор:  администрация Томска

«До Нового года осталось чуть больше месяца. Это значит, что пришло время исполнения желаний. У меня самого в детстве была собака, поэтому письмо Даши не оставило меня равнодушным. Мы нашли заводчиков, у которых был щенок нужной породы для подарка девочке. Однако, животное, это не только большая радость, но и серьезная ответственность», — отметил Константин Чубенко.

Даша пообещала, что будет заботиться о питомце, при этом будет успевать хорошо учиться и показывать высокие результаты в спорте.

Дарья Ермакова учится в Академическом лицее Томска и занимается в ДЮСШ №15. В этом году девочка получила 1-й взрослый разряд по художественной гимнастике и стала победителем Первенства города Томска.

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