«Один собакодень обходится городу в 51 рубль»: депутат Госдумы РФ Владимир Самокиш посетил приют «Верный друг»

Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Владимир Самокиш посетил приют «Верный друг», чтобы разобраться в проблеме бродячих собак. Эта тема активно обсуждается депутатами всех уровней, после того, как 22 января в забайкальском селе Домна пропала семилетняя девочка. Позже ее тело нашли на пустыре. Предполагается, что причиной смерти стало нападение собак. После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата подготовить предложения по усовершенствованию законодательства после случаев нападения бродячих собак на людей.

Продолжаю вгружаться в «матчасть». Вчера побывал в приюте «Верный друг». Сейчас там содержится больше 500 собак – от гигантских алабаев, до совсем маленьких дворняжек. Каждый день хозяйка приюта на обед варит более 700 литров еды. Один собакодень обходится муниципальному бюджету в 51 рубль. Сумма, казалось бы, невеликая, но с существующей тенденцией на увеличение обитателей, будет расти. Сейчас приют готовит новые вольеры: имеющихся недостаточно. Очевидно, что нужны меры, направленные на борьбу с причинами, а не только со следствиями: мало увеличивать ёмкость приютов, необходимо кратно уменьшить появление безнадзорных собак на улице. Стерилизация, предельный срок содержания в приютах агрессивных особей, регистрация животных и финансовая ответственность за самовыгул и брошенных собак – то, что уже предложили в комментариях. Буду рад изучить все идеи, – пишет Владимир Самокиш в своем телеграм-канале.

Несколькими днями ранее на заседании гордумы спикер Чингис Акатаев раскритиковал закон, регулирующий численность бездомных животных. По его мнению, нормы данного закона нуждаются в доработке, а мэрия города должна найти 5,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации приюта для бездомных собак. «Еще на стадии обсуждения ФЗ № 498 было много споров и скандалов, а в народе он быстро получил название "закон о собаках". Практика его применения показала, что к заботе о ком бы то ни было, этот нормативный акт имеет мало отношения. Не удивлюсь, если в стране не осталось ни одного города, где администрации не завалены жалобами на нападение собак или наличие бездомных стай. И нигде муниципалитетам эту проблему в полном объеме решить не удалось. В условиях, которые создает этот закон, это очень сложно сделать. А в малых городах, с их бюджетной обеспеченностью, наличием или зачастую отсутствием подрядных организаций, наверное, и невозможно. Сложная ситуация и в нашем городе. Когда не хватает средств на самое необходимое, довольно трудно создавать новую отрасль экономики. А по затратам, организационным вопросам и масштабам – это именно отрасль, но об этом почему-то никто не говорит», — отметил Чингис Акатаев, добавив, что когда будет понятна полная стоимость строительства, то придется обращаться за помощью в область.

Автор: Владимир Самокиш Приют "Верный друг" Автор: Владимир Самокиш Приют "Верный друг"

В мэрии же отметили, что в приюте «Верный друг» нет места для содержания всех безнадзорных собак Томска. В среднем, с 2016 по 2020 годы ежегодно отлавливалось около 3,5 тысяч безнадзорных животных. В 2021 году количество прошедших через приют уменьшилось до 1,2 тысячи. В 2022 году сумма муниципального контракта составляет 18,3 млн руб, однако количество содержащихся в приюте животных превышает возможности приюта, других животных на передержку скоро будет некуда везти. Сейчас в Томске специалисты фиксируют 6-8 стабильных собачьих стай (в частности на Каштаке, ул. Сибирской, Мокрушина, Б. Хмельницкого и др.), за ними ведётся наблюдение. Остальные скопления собак по результатам мониторинга – это временные сезонные псевдо-стаи, с которыми работают специалисты.

В свою очередь депутат гордумы Константин Ушаков отметил, что «собаки не появляются на улице из воздуха и не падают с неба» и обратил внимание на то, что закон "О жестоком обращении с животными" в настоящее время не работает. За то, что "хорошие люди" выбрасывают животных на улицу никто не несет ответственности.

Пёс Блэк был зарублен топором предыдущим хозяином, шарпей Гера был выброшен с балкона, щенок Голд был найден с пакетом на голове, рядом с окровавленным камнем и кирпичом, собака Ежик была найдена с перерезанным горлом. Это неполный перечень зверств только за последний год, — рассказал депутат на собрании гордумы.

В январе 2022 года в мкр. Мокрушина был обнаружен труп домашней собаки, по кличке Кент. Умер пес от удара в сердце ножом. Есть видеозапись, как трое мужчин за 30 минут до убийства вели собаку. Один из них, по материалам следствия, ее владелец. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с псом, потому что животное не мучилось. При этом мужчина, зарезавший собаку ножом, признался в содеянном.

Этот эпизод не единичный. Статья УК РФ "О жестоком обращении с животными" в настоящее время не работает, и этим создаются предпосылки для повторения подобных случаев. Проблема в том, что закон был принят, но нет ощущения, что наказание неотвратимо. Очевидная безнаказанность приводит к тому, что количество преступлений, совершенных в отношении животных, только растет. Совместно с Александром Цин-Дэ-Шань предлагаем от имени депутатов подписать коллективное заявление в Следственный комитет РФ по Томской области. Поставить на особый контроль расследование этого преступления.

Помимо несовершенства закона, предусматривающего наказание в случае насилия над животными, недостаточно развита и правовая база, касающаяся недобросовестных владельцев. Их беспечность, в свою очередь, становится одной из причин, по которым уровень агрессии в обществе растет. Считаю, что агрессия в отношении животных должна рассматриваться как триггер, пропустив который, государство фактически поощряет правонарушителя на дальнейшую агрессию в отношении людей.