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  3. Один погиб, шестеро в больнице: на севере Томской области произошло смертельное ДТП
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Один погиб, шестеро в больнице: на севере Томской области произошло смертельное ДТП

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22 сентября на 20 километре автодороги Стрежевой-Нижневартовск Томской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Honda Stream и Toyota Corolla, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате аварии оба водителя автомобилей, а также четверо пассажиров «Хонды» с травмами доставлены в больницу. Один пассажир «Хонды» погиб.

Уточняется, водитель 1962 года рождения управлял автомобилем Honda. Совершая обгон, он выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Toyota, которым управлял водитель 1972 года рождения.

Автор:  пресс-служба регионального УМВД
Автор:  пресс-служба регионального УМВД
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