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31 июля,
2020
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Один из регоператоров по обращению с мусором сменился в Томской области

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

В четвертой зоне, куда входят Шегарский, Бакчарский, Кожевниковский районы и город Кедровый, сменился региональный оператор по обращению с отходами. Теперь за сбор и вывоз мусора будет отвечать компания «Экология-Новосибирск». Новый регоператор уже приступил к вывозу отходов, направив дополнительно шесть новых единиц техники.

Один из регоператоров по обращению с мусором сменился в Томской области

Ранее за вывоз мусора отвечала компания «САТП № 1412». Жители неоднократно жаловались на ее работу. Так, по словам жителей, контейнерные площадки для сбора ТКО в селе Мельниково напоминали стихийные мини-свалки: переполненные контейнеры, мусор вокруг, бродячие собаки, крысы, антисанитария, зловоние, полчища мух. При этом большинство контейнерных площадок находится неподалеку от жилых домов, различных учреждений.


По данным областных властей, собираемость платы за вывоз ТКО в Бакчарском, Шегарском и Кожевниковском районах к концу 2019 года составляла 65 %, в Кедровом — 83,5 %. При этом региональный оператор жаловался, что в среднем за вывоз мусора платила только треть жителей. Областные власти допускали, что это может привести к банкротству «САТП № 1412».



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