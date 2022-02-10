Один из канских подростков получил 5 лет колонии по делу о «взрыве здания ФСБ в Minecraft»

Восточный окружной военный суд приговорил к 5 годам колонии и 30 тысячам штрафа 16-летнего Никиту Уварова из Канска Красноярской области. Уварова обвиняли в обучении террористической деятельности (статья 205.3 УК), а также изготовлении и хранении взрывчатки. Двоих его друзей, проходивших по этому делу, освободили от наказания за обучение терроризму, по статьям о взрывчатке они получили условные сроки.

«Я волнуюсь, переживаю, не знаю, чего ожидать. Большая вероятность, что будет реальный срок, и поэтому я готов к нему. Я отрицаю то, что мы готовили теракты и некоторые доказательства, которые приводит следствие. Нам угрожали, если мы не признаемся, тюрьмой и большими сроками. Так же лично ко мне применяли физическое насилие. Один раз в машине мне дали подзатыльник, потому что сотруднику не понравилось, что я назвал средства пиротехникой, а не самодельными взрывчатыми веществами, как он хотел услышать», — рассказывал подросток «Проспекту Мира» перед началом суда

По версии следствия, школьники «с целью изменения существующего в РФ государственного и политического устройства <…>, а также мести за несправедливо и ошибочно, по его мнению, осужденных единомышленников, в том числе лиц из состава сообщества «Сеть», признанного террористической организацией, <...> проходили обучение в целях осуществления в дальнейшем террористической деятельности — совершения на территории Канска террористического акта путем совершения взрывов в зданиях, в которых расположены правоохранительные органы».

Подростков задержали в ноябре 2020 года за расклейку листовок в поддержку политзаключенного Азата Мифтахова, младшему из них на тот момент было 14 лет. После задержания силовики прочитали переписку школьников, в которой друзья обсуждали планы по взрыву здания ФСБ в игре Minecraft.

После задержания Никиту Уварова и одного из его друзей отправили в СИЗО, а третьего подозреваемого поместили под домашний арест. В мае Уварова спустя почти 11 месяцев отпустили из СИЗО, не назначив другой меры пресечения, спустя три месяца суд изменил его друзьям меру пресечения на запрет определенных действий.