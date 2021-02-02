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02 февраля,
2021
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Один дом сгорел и два пострадали при пожаре в Богашево

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пожар произошел в селе Богашево рядом с Томском в ночь на второго февраля. Один жилой дом полностью сгорел, еще два пострадали от огня, сообщает пресс-служба МЧС.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Сообщение о возгорании по улице Ленина в селе Богашево поступило в пожарную часть в 02:30. Первое подразделение спасателей прибыло на место через шесть минут.


В результате пожара у дома по адресу Ленина, 23 сгорела и обрушилась обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи дома. Также сгорели деревянные гараж и сарай, в гараже стояли авто УАЗ и ВАЗ.


У одного из соседних домов обгорела обрешетка крыши дома и частично крыши веранды. У другого дома обгорела наружная стена и оплавились пластиковые окна. 


23 сотрудника МЧС и пять единиц техники потушили пожар за три часа. Общая площадь пожара составила 151 квадратный метр, причина возгорания устанавливается.


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