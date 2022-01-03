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Один человек умер после пожара в Каргаске

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Прокуратура сообщает, что в результате пожара в жилом доме в поселке Геологический Каргасокского района Томской области, который произошел утром в понедельник, один человек погиб.

Ранее МЧС сообщило, что пожар произошел в двухэтажном деревянном доме с 12 квартирами в селе Каргасок. Пожарные по лестничным маршам и через окна спасли 12 человек, включая троих детей. МЧС сообщало о четверых пострадавших, которые надышались угарным газом. Они были госпитализированы в больницу.

Теперь на сайте облпрокуратуры уточняется, что пожар произошел в поселке Геологическом, который, находится на северо-западе Каргаска и образует с селом единый жилой массив. «Все жильцы дома эвакуированы, 7 человек доставлены в медицинское учреждение, один собственник жилья погиб», говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время прокуратура района начала проведение проверки, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

Автор:  МЧС
Автор:  МЧС
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