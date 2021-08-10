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Главная Новости Один человек погиб и двое пострадали при лобовом ДТП в Томской области
Новости

Один человек погиб и двое пострадали при лобовом ДТП в Томской области

ТВ2
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2 часа назад

Honda Odyssey и «Москвич» столкнулись на трассе Колпашево – Большая Саровка в Томской области вечером 9 августа. В результате ДТП один человек погиб на месте, еще двое попали в больницу.

Автор:  пресс-служба МВД

«Автомобиль Honda Odyssey под управлением 55-летнего водителя, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «Москвич-412», — сообщает пресс-служба МВД. — После столкновения иномарка продолжила движение, выехала на левую обочину и опрокинулась».

В результате водитель иномарки погиб на месте, а 51-летний водитель и 51-летний пассажир «Москвича» попали в больницу.





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