Новости
Один человек погиб и двое пострадали при лобовом ДТП в Томской области
Honda Odyssey и «Москвич» столкнулись на трассе Колпашево – Большая Саровка в Томской области вечером 9 августа. В результате ДТП один человек погиб на месте, еще двое попали в больницу.
«Автомобиль Honda Odyssey под управлением 55-летнего водителя, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «Москвич-412», — сообщает пресс-служба МВД. — После столкновения иномарка продолжила движение, выехала на левую обочину и опрокинулась».
В результате водитель иномарки погиб на месте, а 51-летний водитель и 51-летний пассажир «Москвича» попали в больницу.