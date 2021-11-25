Больше десяти человек погибли и более сорока пострадали при взрыве на шахте в Кузбассе. Обновляется

По информации прокуратуры Кузбасса, ЧП произошло 25 ноября около 08:30. По данным МЧС области, в шахте в момент взрыва находились 285 человек, 236 удалось выйти на поверхность, спасательная операция продолжается. Местонахождение 49 человек после взрыва неизвестно.

На место происшествия выехал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и прокурор региона Александр Блошкин. Прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту взрыва. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении промышленной безопасности после задымления на шахте, в результате которого погибли люди.

UPD 15:38: Добавлена информация о том, что по данным источников СМИ, число погибших на шахте достигло 11 человек. По официальным данным на 15.38, погибли девять человек.

Врио главы федерального МЧС Александр Чуприян провел совещание с представителями МЧС и главой региона Сергеем Цивилевым по видеосвязи. Глава региона доложил, что сейчас поисками пропавших занимаются 19 отделений спасателей, они проверяют выработки, также спасатели работают на поверхности. Предположительно, оставшиеся горняки могут находится в дальних штреках, связи с ними нет. Газовую обстановку МЧС оценивает как неопасную со слабой задымленностью. По последней информации, в больницы доставлено 43 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести. Программы помощи пострадавшим власти обещают приготовить к концу спасательной операции.



UPD 16:05: На место ЧС вылетает врио главы МЧС Александр Чуприян



UPD 16:20: Власти Кузбасса сообщили о десяти погибших горняках

UPD 16:25: Губернатор Цивилев сообщил об одиннадцатом погибшем