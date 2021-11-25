Больше десяти человек погибли и более сорока пострадали при взрыве на шахте в Кузбассе. Обновляется

На шахте «Листвяжной» в городе Белово Кемеровской области случился взрыв. В результате официально сообщается об одиннадцати погибших, Ura.ru со ссылкой на собственные источники раньше официальных источников сообщил об этом количестве погибших. Пострадали 43 горняка. Судьба 49 человек остается неизвестной. Новость обновляется
По информации прокуратуры Кузбасса, ЧП произошло 25 ноября около 08:30. По данным МЧС области, в шахте в момент взрыва находились 285 человек, 236 удалось выйти на поверхность, спасательная операция продолжается. Местонахождение 49 человек после взрыва неизвестно.
На место происшествия выехал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и прокурор региона Александр Блошкин. Прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту взрыва. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении промышленной безопасности после задымления на шахте, в результате которого погибли люди.
UPD 15:38: Добавлена информация о том, что по данным источников СМИ, число погибших на шахте достигло 11 человек. По официальным данным на 15.38, погибли девять человек.
Врио главы федерального МЧС Александр Чуприян провел совещание с представителями МЧС и главой региона Сергеем Цивилевым по видеосвязи. Глава региона доложил, что сейчас поисками пропавших занимаются 19 отделений спасателей, они проверяют выработки, также спасатели работают на поверхности. Предположительно, оставшиеся горняки могут находится в дальних штреках, связи с ними нет. Газовую обстановку МЧС оценивает как неопасную со слабой задымленностью. По последней информации, в больницы доставлено 43 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести. Программы помощи пострадавшим власти обещают приготовить к концу спасательной операции.
UPD 16:05: На место ЧС вылетает врио главы МЧС Александр Чуприян
UPD 16:20: Власти Кузбасса сообщили о десяти погибших горняках
UPD 16:25: Губернатор Цивилев сообщил об одиннадцатом погибшем
По данным РИА Новости, шахта принадлежит холдингу «СДС-Уголь», который входит в тройку самых крупных производителей угля в России. Этот же холдинг работает в Красноярском крае на Егозово-Красноярском месторождении.