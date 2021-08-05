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Главная Новости Один человек погиб, двое попали в больницу после ДТП в Каргаске
Новости

Один человек погиб, двое попали в больницу после ДТП в Каргаске

ТВ2
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21 час назад

В Каргаске Томской области водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в машину на обочине.

Как уточнили в полиции, ДТП произошло около 6:40 часов в пятницу, 6 августа, на улице Трактовой.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21124, 2003 года рождения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на стоящее на обочине транспортное средство», - уточнили в полиции.

В аварии погибла девушка 2004 года рождения, она ехала на пассажирском сиденье. Еще двоих - водителя и вторую пассажирку, также 2004 года рождения госпитализировали.

Автор:  УМВД по Томской области
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