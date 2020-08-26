Очевидцы: На трассе под Томском насмерть сбили человека

Сегодня около 13.00 часов на Шегарском тракте в районе дома № 2 по улице Сенная Курья КАМАЗ сбил мужчину, сообщил в редакцию ТВ2 томич Евгений Нагорных, который стал очевидцем происшествия.
Он рассказал, что под колеса авто попал мужчина. На момент приезда скорой пострадавший был еще жив. Позже, по словам Евгения, скончался.
Как рассказал ТВ2 Евгений Нагорных, движение на этом участке очень плотное, а ближайший пешеходный переход находится очень далеко, в районе Северного парка. Поэтому многие пешеходы вынуждены перебегать дорогу в неположенном месте. При этом среди них много детей, которые ездят купаться в Томи, озере Боярском. Каждый год в связи с застройкой Северного парка и населенных пунктов поблизости пешеходов становится больше, а проблема не решается, говорит он.
Фото: скриншот с карт Гугл
«На этом участке дороги очень активное движение. Если раньше это было в определенное время года, то сейчас это постоянно с утра и до вечера. Дорогу перейти невозможно. Я обращался в дорожный департамент, чтобы оборудовали пешеходный переход, мне сказали, что сделать ничего невозможно. Я уверен, что подобные ситуации будут повторяться. Потому что независимо от того, взрослый ты или ребенок, пешком ты или на велосипеде, перейти дорогу здесь нереально», — рассказал Евгений ТВ2.
Он добавил, что по обеим сторонам дороги в районе указанного адреса находятся магазины, кафе, зоны отдыха, попасть в которые проблематично.
«У меня самого здесь находится мебельный центр «Тальяна». Те клиенты, которые добираются на общественном транспорте, а потом долго идут до перехода и от него к центру, говорят, что никогда больше не придут», — рассказывает он.
Евгений Нагорных также призывает томичей проявить солидарность и обратиться в профильные ведомства с просьбой оборудовать пешеходный переход на этом участке дороги, чтобы не допустить новых жертв.
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