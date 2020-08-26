Очевидцы: На трассе под Томском насмерть сбили человека

Сегодня около 13.00 часов на Шегарском тракте в районе дома № 2 по улице Сенная Курья КАМАЗ сбил мужчину, сообщил в редакцию ТВ2 томич Евгений Нагорных, который стал очевидцем происшествия.





Он рассказал, что под колеса авто попал мужчина. На момент приезда скорой пострадавший был еще жив. Позже, по словам Евгения, скончался.





Как рассказал ТВ2 Евгений Нагорных, движение на этом участке очень плотное, а ближайший пешеходный переход находится очень далеко, в районе Северного парка. Поэтому многие пешеходы вынуждены перебегать дорогу в неположенном месте. При этом среди них много детей, которые ездят купаться в Томи, озере Боярском. Каждый год в связи с застройкой Северного парка и населенных пунктов поблизости пешеходов становится больше, а проблема не решается, говорит он.