Очередная партия подержанных трамваев из Москвы прибыла в Томск

В Томск доставили еще пять трамваев, переданных администрации города «Мосгортрансом», сообщает пресс-служба мэрии. На линию они выйдут после Нового года.

Прибывшие в Томск трамвайные вагоны оснащены системой видеонаблюдения, в каждом из них установлено по восемь видеокамер. В зону их видимости попадает салон и все двери. Камеры передают изображения на мониторы, которые находятся в кабине у водителя и у диспетчера. Это позволяет избежать неприятных ситуаций на входе и выходе пассажиров и повысить уровень их безопасности. Сейчас система видеонаблюдения запрограммирована для Москвы, в ближайшее время ее перенастроят с учетом томских условий.





Завод-изготовитель гарантирует срок службы каждого вагона 16-18 лет. Сотрудники муниципального «Трамвайно-троллейбусного управления» сейчас выполняют все необходимые работы по приемке трамваев, их техническому осмотру и подготовке подвижного состава к выходу на линию. Трамваи необходимо оборудовать системой ГЛОНАСС и установить в них POS-терминал самообслуживания по приему безналичной оплаты проезда.





В начале декабря в Томск уже прибыли пять вагонов из этой партии. Они переоборудованы и готовятся к выходу на линию.





Впервые безвозмездная передача трамваев из Москвы состоялась в 2016 году, тогда в Томск прибыло 5 вагонов от «Мосгортранса». После прохождения диагностики, косметического и профилактического ремонта они вышли на линию и бесперебойно работают на городских маршрутах.