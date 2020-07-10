Очаг коронавируса выявлен в Томском политехе

На сегодняшний день COVID-19 подтвержден у четырех сотрудников университета. Двое уже выздоровели, двое проходят амбулаторное лечение – болезнь протекает в легкой и средней форме.





Также коронавирус выявлен у семи студентов, проживающих в общежитиях ТПУ. Все заболевшие студенты госпитализированы — трое из них уже выздоровели, четверо проходят лечение.





Эпидемиологи выявили лиц, контактировавших с заболевшими. Их отправили на карантин. Коронавирусная инфекция у них не подтвердилась.





В корпусах проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия, обработаны помещения, места общего пользования, санитарные узлы.





В ежедневном режиме проводится обработка хлорсодержащими средствами и соблюдаются все меры профилактики.