Очаг коронавируса выявлен в Томском политехе
Очаг коронавируса обнаружили в Томском политехническом университете, сообщает официальный Телеграм-канал вуза.
На сегодняшний день COVID-19 подтвержден у четырех сотрудников университета. Двое уже выздоровели, двое проходят амбулаторное лечение – болезнь протекает в легкой и средней форме.
Также коронавирус выявлен у семи студентов, проживающих в общежитиях ТПУ. Все заболевшие студенты госпитализированы — трое из них уже выздоровели, четверо проходят лечение.
Эпидемиологи выявили лиц, контактировавших с заболевшими. Их отправили на карантин. Коронавирусная инфекция у них не подтвердилась.
В корпусах проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия, обработаны помещения, места общего пользования, санитарные узлы.
В ежедневном режиме проводится обработка хлорсодержащими средствами и соблюдаются все меры профилактики.
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