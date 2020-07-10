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10 июля,
2020
Новости

Очаг коронавируса выявлен в Томском политехе

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Очаг коронавируса обнаружили в Томском политехническом университете, сообщает официальный Телеграм-канал вуза.

На сегодняшний день COVID-19 подтвержден у четырех сотрудников университета.  Двое уже выздоровели, двое проходят амбулаторное лечение – болезнь протекает в легкой и средней форме. 


Также коронавирус выявлен у семи студентов, проживающих в общежитиях ТПУ. Все заболевшие студенты госпитализированы — трое из них уже выздоровели, четверо проходят лечение.


Эпидемиологи выявили лиц, контактировавших с заболевшими. Их отправили на карантин. Коронавирусная инфекция у них не подтвердилась. 


В корпусах проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия, обработаны помещения, места общего пользования, санитарные узлы.


В ежедневном режиме проводится обработка хлорсодержащими средствами и соблюдаются все меры профилактики.

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