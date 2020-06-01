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01 июня,
2020
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Новости

Очаг коронавируса обнаружили в жилом доме Томска

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В бывшем общежитии одного из предприятий региона обнаружили очаг коронавируса. За 10 дней ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у 26 жильцов. Все госпитализированы в стационары, сообщает администрация Томской области.

Очаг коронавируса обнаружили в жилом доме Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

В Томске зарегистрирован бытовой очаг инфицирования – жилой дом. В доме имеются квартиры секционного типа, в которых есть помещения общего пользования – туалеты и кухни.

Первые случаи заболевания эпидемиологи зарегистрировали здесь 22 мая. 

Жители дома, контактные с заболевшими, перевезены на 14-дневный карантин в обсерватор. Во всех помещениях общего пользования (в туалетах, кухнях, подъездах, этажных коридорах), а также в нескольких квартирах проведена текущая и заключительная дезинфекция.

За очагом распространения коронавируса установлен эпидемиологический контроль.


По данным на 1 июня, в обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 122 человека.

В Томской области зарегистрированы 716 случаев заболевания коронавирусом: 376 на лечении (286 в стационарах, 90 на самоизоляции), 326 выздоровели, 14 умерли.


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