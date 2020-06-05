Очаг коронавируса обнаружили на центральном рынке Томска

«Благодаря оперативной работе нашего штаба, эпидемиологов и правоохранительных органов в Томске вовремя обнаружен очаг распространения коронавируса — на центральном рынке по улице Карла Маркса, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Госпитализированы шесть человек из числа работников, одна женщина в тяжелом состоянии. Очаг взят под контроль, сегодня в полдень там проведена целая операция, установлены и протестированы все без исключения работники. Сам рынок закрыт, предстоит дезинфекция. Идет отдельная работа с руководством рынка, которое не сообщило о фактах заболевания людей. Возможность заражения посетителей рынка эпидемиологи оценивают как минимальную, однако эпидемиологическое расследование будет идти до конца».

Губернатор отметил, что нужно не просто строго соблюдать масочный и перчаточный режим, но при малейших признаках респираторного заболевания немедленно прекращать работу.





«Никому сегодня нельзя скрывать состояние здоровья, потому что от этого зависит здоровье других. На руководителях здесь лежит особая ответственность. Нельзя допускать на работу людей с признаками ОРВИ и температурой. В таких случаях нужно немедленно отправлять людей домой. Не идти в поликлинику, а вызывать врача на дом», — подчеркнул губернатор.





Сейчас в Томской области работают горячие линии департамента здравоохранения – 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (для районов Томской области); и круглосуточная горячая линия управления Роспотребнадзора – 8-800-350-544-55. По этим номерам жители региона могут сообщить о своем самочувствии, или рассказать о заболевшем человеке, который продолжает ходить на работу.





«Сегодня никому нельзя быть беспечным. Хочу, чтобы все понимали: чем больше будет больных, тем дольше будет длиться режим ограничений. Сегодняшняя вспышка отодвигает дальнейшее смягчение режима. Призываю всех к самодисциплине. Давайте беречь себя и обязательно носить в магазинах, на рынках, в общественном транспорте маски и перчатки. Сегодняшний пример доказывает, как это важно – для своего здоровья и здоровья окружающих. Не стесняйтесь делать замечания нарушителям режима в магазинах или на транспорте, звоните и сообщайте о нарушениях на наши горячие линии. Нам очень важно сберечь друг друга. Будьте здоровы», — резюмирует Жвачкин в своем обращении.





На сегодняшний день в Томской области коронавирус обнаружили у 832 человек.





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