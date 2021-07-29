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Очевидцы: Ребёнок утонул у Коммунального моста
Подросток 15 лет утонул у Коммунального моста, сообщают очевидцы. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Ожидается прибытие поисково-спасательной службы.
Ранее водолазы областной поисково-спасательной службы достали из р. Обь в районе Кожевниково Кожевниковского района, тело мужчины 1978 г.р. Мужчина утонул сегодня утром, сообщали очевидцы.
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По данным МЧС на 26 июля, в в Томской области было зарегистрировано 14 происшествий на водоемах. Погибли девять человек, среди них один ребенок, сообщало ведомство. Как отмечают специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, основная причина гибели людей на воде — купание в нетрезвом состоянии, в запрещенных местах, а также оставление детей без присмотра.