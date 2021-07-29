Очевидцы: Ребёнок утонул у Коммунального моста

По данным МЧС на 26 июля, в в Томской области было зарегистрировано 14 происшествий на водоемах. Погибли девять человек, среди них один ребенок, сообщало ведомство. Как отмечают специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, основная причина гибели людей на воде — купание в нетрезвом состоянии, в запрещенных местах, а также оставление детей без присмотра.