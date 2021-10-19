Очередь около 80 человек: томичи жалуются на изменение графика работы почты

В редакцию ТВ2 поступили жалобы от томичей, которые сегодня утром пришли в отделение Почты России №34. Они рассказывают, что в отделении изменился график работы, сокращено рабочее время и отключен терминал. В связи с этим в очереди — около 80 человек.

«Почтовое отделение работает до шести вечера, очереди жуткие. Все стоят в толпе, социальная дистанция, конечно, не соблюдается. Вот такие вот «антиковидные меры», — рассказали томичи ТВ2.

Изменение графиков работы отделений вызвано нехваткой кадров. В настоящее время на Почте открыт ряд вакансий, в том числе и для людей с инвалидностью.

Чтобы привлечь кадры и улучшить условия работы, Почта России вложила больше 2 млрд рублей в повышение заработных плат. В результате с июля 2021 года зарплата сотрудников увеличилась в среднем на 10%. Сегодня средний заработок в компании составляет 28 958 рублей.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте или в мобильном приложении Почты России. Также в мобильном приложении можно самостоятельно оформить и оплатить посылку и без очереди сдать ее в отделении. Там же есть сервис предварительной записи в отделении почтовой связи На сегодняшний день сервис доступен в 40 отделениях почтовой связи региона.