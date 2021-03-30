«Оценка — «удовлетворительно»: и.о. мэра Михаил Ратнер об уборке снега в Томске

Ранее томичи в соцсетях по хештегу #городвпорядке стали выкладывать фото снежных завалов. Ратнер поручил сосредоточить максимальные усилия в расчистке от снега и наледи внутридомовых территорий. В выходные и.о. мэра лично побывал в разных районах Томска, проверил, как ведется эта работа.







«В целом, оценку можно поставить «удовлетворительно», — отметил Михаил Ратнер. — Где-то наши службы и подрядные организации сработали хорошо, спасибо им за это, но есть и негативные примеры. Особенное беспокойство вызывает состояние внутриквартальных проездов, дворовых территорий. Видно, что некоторые подрядчики, с которыми районы заключили контракты на выполнение соответствующих работ, со своими обязанностями в должной мере не справляются. Я прошу и требую от глав районов ужесточить требования к подрядчикам. Хватит их уговаривать. Если они не выполняют свои контактные обязательства, к ним должны предъявляться санкции, вплоть до расторжения контрактов».

