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30 марта,
2021
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«Оценка — «удовлетворительно»: и.о. мэра Михаил Ратнер об уборке снега в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Администрация Томска ужесточит требования к подрядчикам по уборке снега. Такое поручение дал и.о. мэра Михаил Ратнер по итогам прошедшего совещания.

«Оценка — «удовлетворительно»: и.о. мэра Михаил Ратнер об уборке снега в Томске

Ранее томичи в соцсетях по хештегу #городвпорядке стали выкладывать фото снежных завалов. Ратнер поручил сосредоточить максимальные усилия в расчистке от снега и наледи внутридомовых территорий. В выходные и.о. мэра лично побывал в разных районах Томска, проверил, как ведется эта работа.


«В целом, оценку можно поставить «удовлетворительно», — отметил Михаил Ратнер. — Где-то наши службы и подрядные организации сработали хорошо, спасибо им за это, но есть и негативные примеры. Особенное беспокойство вызывает состояние внутриквартальных проездов, дворовых территорий. Видно, что некоторые подрядчики, с которыми районы заключили контракты на выполнение соответствующих работ, со своими обязанностями в должной мере не справляются. Я прошу и требую от глав районов ужесточить требования к подрядчикам. Хватит их уговаривать. Если они не выполняют свои контактные обязательства, к ним должны предъявляться санкции, вплоть до расторжения контрактов».

Улицы первой и второй категории, на которых ездит общественный транспорт, убирает «ТомскСАХ». Улицы третьей категории убирают подрядчики. 

Если вы недовольны уборкой улиц или дворов от снега, то вы можете позвонить по телефону 005 или по телефонам жилищно-коммунальных отделов администраций районов:


  • Ленинский район: 51-71-28
  • Октябрьский район: 90-24-71
  • Кировский район: 56-05-97
  • Советский район: 54-46-78
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