Обыски проходят у координатора «Правозащиты Открытки» в Томске Алексея Прянишникова

Обыски проходят у юриста и координатору «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова. К нему выехал адвокат Андрей Миллер, однако его не пускают. Редакции ТВ2 связаться с Алексеем Прянишниковым не удалось — телефон был выключен.

Телеграм-канал «Правозащиты Открытки» отмечает, что обыски проходят и у других активистов — шеф-редактора «МБХ-медиа» Сергея Простакова, координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой, координатора «Открытой России» Ольги Горелик, муниципального депутата Юлии Галяминой.





«Обыски проходят по делу ЮКОСа 2003 года. Последний раз силовики приходили в рамках этого дела летом 2018 года, также вызывали наших коллег на допросы. Члены «Открытой России» связывают такое давление с запланированным на 15 июля митингом на Пушкинской площади против поправок к Конституции, который они организовывают», — отмечается в сообщении.





Напомним, в мае 2005 года Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приговорили к девяти годам за мошенничество и неуплату налогов. Позднее наказание смягчили до восьми лет. В декабре 2010 года по «второму делу ЮКОСа» бывших руководителей компании осудили на 14 лет лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки, наказание позднее снизили до 11 лет. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского.



Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что признала их узниками совести.





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