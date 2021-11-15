«Обыкновенное чудо» просит поделиться милями S7 для полетов детей с инвалидностью на лечение

Фонд «Обыкновенное чудо» просит пожертвовать накопленные по программе лояльности S7 Priority мили детям с инвалидностью для оплаты полетов на лечение, операции и реабилитации в другие города и страны, сообщили в фонде.

Как посчитали в «Обыкновенном чуде», почти 900 семей подопечных фонда смогли слетать на лечение за шесть лет сотрудничества с авиакомпанией S7 Airlines, благодаря тем, кто пожертвовал мили.

«На сегодняшний день почти 900 семей стали участниками программы. Проект возможен благодаря пассажирам авиакомпании – участникам программы лояльности S7 Priority, которые перечисляют для детей из Томской области благотворительные мили. За шесть лет сотрудничества подопечным фонда было передано более 60 миллионов миль. Если монетизировать цифру хотя бы приблизительно, то это более 50 миллионов рублей», – рассказали в фонде.

Однако в минувший год из-за пандемии россияне меньше летали по стране и миру, поэтому копилка миль фонда начала пустеть. В июле 2021 года миль совсем не осталось.

«Благодаря партнерам S7 Airlines, сделавшим корпоративную рассылку, нам удалось получить мили для детей-инвалидов. Но сейчас количество миль в копилке вновь сократилось», – говорит президент фонда Светлана Григорьева.

Чтобы перевести свои мили на благотворительность по программе S7 Priority фонду «Обыкновенное чудо», можно позвонить по телефону горячей линии: 8-800-100-77-11, либо воспользоваться личным кабинетом на сайте www.s7.ru . В разделе «Благотворительность» нужно выбрать название фонда и количество миль, которые вы хотите перевести.

Отметим, чтобы получить бесплатные мили на перелет к месту лечения, нужно обраться в «Обыкновенное чудо» по телефону: (3822) 211-311. Получить такую помощь могут дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, семьи, где дети нуждаются в лечении, операции или курсе реабилитации в другом городе. Фонд помогает оформить билеты для ребенка и сопровождающего в обе стороны.