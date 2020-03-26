Добрые новости
26 марта,
2020
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Новости

«Обыкновенное чудо» просит о помощи

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В последние несколько дней сборы для детей фонда «Обыкновенное чудо» стабильно падают, рассказала ТВ2  руководитель фонда  Светлана Григорьева. «Из-за роста курсов доллара и евро нам пришлось повысить суммы сборов для некоторых подопечных. Цены на импортные технические средства реабилитации сильно выросли», — делится проблемами Светлана.  

У нас трое таких подопечных, у которых увеличились сборы из-за скачков валюты, — рассказала руководитель фонда. Шестилетней Ксюше Кальченко с диагнозом «муковисцидоз» требуется специальная система очистки дыхательных путей. Ее стоимость сейчас увеличилась более чем на 100 тысяч рублей. Сегодня не хватает до нужной суммы 279 тысяч рублей.

Ксения Кальченко
Ксения Кальченко

«Каждое утро у Ксюши начинается с приема лекарственных препаратов и ингаляций, — рассказывает мама девочки. — Проводим их 2 раза в день, а иногда и 3 раза, т. к. без них Ксюша не сможет полноценно дышать. Густая мокрота забивает легкие. Помимо ингаляций и приема лекарственных препаратов, Ксюше необходимо вести активный образ жизни, делать кинезотерапию (лечение через движение), чтобы мокрота в легких не застаивалась и не размножались опасные бактерии, которые могут спровоцировать воспалительный процесс».


Чтобы хоть как-то облегчить жизнь и как можно дольше сохранить дыхательную функцию легких, Ксюше необходима система очистки легких «Виброжилет Vest». Семья не в силах приобрести его сама, т. к. он дорогостоящий.

В такой же ситуации оказалась семилетняя Даша Антипова. У девочки — спинно-мозговая грыжа, гидроцефалия и вялый парапарез. Ей нужны ортезы — аппараты на нижние конечности и туловище, чтобы ходить.

Даша Антипова
Даша Антипова

На этом фоне падающая активность по переводам на сайт заставляет сотрудников фонда «Обыкновенное чудо» бить тревогу. 

Многие томичи сейчас пребывают в растерянности, но это не повод забыть про милосердие и благотворительность. Фонд просит всех неравнодушных томичей обращать внимание на QR-коды, размещенные во многих магазинах города, на транспорте и в социальных сетях.


Вы можете помочь фонду, просто вступив в группы в социальных сетях:
https://vk.com/chudo_tomsk
https://ok.ru/group/52360331002086
https://www.facebook.com/ObyknovennoeChudo
https://www.instagram.com/chudo.tomsk.ru/
Это поможет пройти группам верификацию и сделает новости фонда более заметными, а значит, и количество средств, поступающих на счет, может вырасти.


«Мы ждем вашей помощи, ведь маленькая помощь всегда лучше большого сочувствия», — обращаются к томичам сотрудники фонда и родители детей, которые нуждаются в поддержке.

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