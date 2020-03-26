«Обыкновенное чудо» просит о помощи

Новости

В последние несколько дней сборы для детей фонда «Обыкновенное чудо» стабильно падают, рассказала ТВ2 руководитель фонда Светлана Григорьева. «Из-за роста курсов доллара и евро нам пришлось повысить суммы сборов для некоторых подопечных. Цены на импортные технические средства реабилитации сильно выросли», — делится проблемами Светлана.

У нас трое таких подопечных, у которых увеличились сборы из-за скачков валюты, — рассказала руководитель фонда. Шестилетней Ксюше Кальченко с диагнозом «муковисцидоз» требуется специальная система очистки дыхательных путей. Ее стоимость сейчас увеличилась более чем на 100 тысяч рублей. Сегодня не хватает до нужной суммы 279 тысяч рублей.

«Каждое утро у Ксюши начинается с приема лекарственных препаратов и ингаляций, — рассказывает мама девочки. — Проводим их 2 раза в день, а иногда и 3 раза, т. к. без них Ксюша не сможет полноценно дышать. Густая мокрота забивает легкие. Помимо ингаляций и приема лекарственных препаратов, Ксюше необходимо вести активный образ жизни, делать кинезотерапию (лечение через движение), чтобы мокрота в легких не застаивалась и не размножались опасные бактерии, которые могут спровоцировать воспалительный процесс».

Чтобы хоть как-то облегчить жизнь и как можно дольше сохранить дыхательную функцию легких, Ксюше необходима система очистки легких «Виброжилет Vest». Семья не в силах приобрести его сама, т. к. он дорогостоящий.

В такой же ситуации оказалась семилетняя Даша Антипова. У девочки — спинно-мозговая грыжа, гидроцефалия и вялый парапарез. Ей нужны ортезы — аппараты на нижние конечности и туловище, чтобы ходить.