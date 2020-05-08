Добрые новости
08 мая,
2020
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Новости

Обязательный масочный режим введут в Томской области с 18 мая

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ношение масок в транспорте и закрытых помещениях, где много людей, станет обязательным с 18 мая, говорится в распоряжении губернатора, опубликованном на сайте обладминистрации.

Обязательный масочный режим введут в Томской области с 18 мая

Напомним, режим полной самоизоляции продлили до 1 июня. При этом с 12 мая режим будет смягчен: томичи смогут на улице заниматься спортом, будут разрешены прогулки. Также губернатор отметил, что с 9 мая вводит рекомендательный масочный режим.


«Мы предлагаем внедрять в практику масочный и перчаточный режим. Давайте будем привыкать носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах, в закрытых помещениях с массовым пребыванием людей – таких, как МФЦ или почта. Пока никакой обязаловки нет – с 9 мая мы вводим в регионе рекомендательный масочный режим с возможным переходом на обязательный. Да, маски обязательно нужны врачам и больным, но в ситуации, когда многие болеют бессимптомно, маска убережет и здоровых от распространения инфекции. И соблюдать правила нужно не для губернатора, врача или для полицейского, а для себя, для своего здоровья. Точно так же, как ремень в машине – не для гаишника, а для безопасности», — говорил Сергей Жвачкин в своем обращении. 


Спустя несколько часов после выступления губернатора администрация опубликовала распоряжение, в котором говорится, что с 18 мая масочный режим станет обязательным.


«С 9 мая 2020 года рекомендовать гражданам, а с 18 мая 2020 года обязать граждан при оставлении места проживания (пребывания) <...> использовать в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях и общественном транспорте средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), кожные антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук», — отмечается в документе.


По данным оперштаба, в Томской области коронавирус диагностирован у 176 человек. Выздоровели 48 человека. Два человека умерли.


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