Обязательный карантин ввели для въезжающих в Томскую область из Якутии

Главный санврач Томской области рекомендовала губернатору региона Сергею Жвачкину обеспечить обязательную 14-дневную изоляцию для въезжающих в регион из Якутии. Постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.





В постановлении говорится, что при отсутствии признаков инфекциного заболевания прибывающим в Томскую область из Республики Саха нужно пройти двухнедельную изоляцию в условиях обсерватова. При наличии симптомов санврач рекомендует отправлять въезжающих в инфекционные отделения больниц.





Двухнедельный карантин нужно будет пройти также тем прибывшим из Якутии, кто получил два отрицательных теста на коронавирус. Такие люди смогут пройти изоляцию по месту жительства или в обсерваторе.





Прибывшим из Якутии в Томскую область также необходимо сообщать о своем прибытии, месте регистрации и месте фактического пребывания в регионе. Сделать это можно будет, позвонив по номеру 516-616 или 8-800-350-88-50. За всеми приезжими санврач рекомендует организовать двухнедельное наблюдение.





В начале мая двумя самолетами в Томскую область прибыли около двухсот вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии. Их поместили в обсерваторы на двухнедельный карантин. У 62 вахтовиков врачи подтвердили коронавирус, двое из находящихся в обсерваторе скончались от сердечно-сосудистых заболеваний.





Как сообщает оперштаб, при прибытии у всех вахтовиков были документы с отрицательными результатами анализов на СOVID-19 и пометкой «клинически здоров». Впрочем, у каждого были взяты повторные анализы на коронавирус, которые подтвердили инфекцию у 62 человек (сначала коронавирус был обнаружен у 59 вахтовиков, затем еще у троих). 23 мая 60 вахтовиков, у которых закончился 14-дневный карантин, выписали из обсерваторов.





Добавим, что 2 июня в Томской области отменили обязательный двухнедельный карантин для тех, кто прибыл в город из Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление за подписью главного санитарного врача региона опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по Томской области.





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