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02 июня,
2020
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Обязательный карантин отменили для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга в Томск

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томской области отменили обязательный двухнедельный карантин для тех, кто прибыл в город из Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление за подписью главного санитарного врача региона опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по Томской области.

Обязательный карантин отменили для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга в Томск

Напомним, что с 6 апреля по решению оперштаба Томской области пассажиры авиарейсов Москва — Томск должны пройти в течение двух недель карантин. Требование распространялось и на граждан, прилетевших из Санкт-Петербурга.

Согласно тексту постановления, приехавшие должны были уведомлять о своем прибытии. При наличии симптомов у них брали тесты на коронавирус. В случае подтверждения диагноза человека должны были госпитализировать или изолировать. ​​


Добавим, что аналогичную меру приняли и в ряде других регионов. Так, в Новосибирской области отменили обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других субъектов, причиной назван низкий уровень завозных случаев коронавируса в регионе. 


Ранее глава «Аэрофлота» просил Владимира Путина отменить карантин для приезжих из Москвы в регионах России. По словам двух собеседников «Ведомостей», Виталий Савельев заявил, что авиакомпании практически не могут летать из Москвы по России из-за угрозы карантина для пассажиров. Он попросил президента оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия. Заниматься оценкой должен Роспотребнадзор, сказал один из источников.

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