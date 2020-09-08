Обвиняемый в создании ОПГ красноярский политик Быков написал еще одно письмо из СИЗО

Красноярский экс-депутат и бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства и руководстве ОПГ, написал очередное письмо из СИЗО. В нем он говорит о необходимости «искать правду» в Европейском суде по правам человека и предложении от следствия пройти полиграф, которое намерен принять.

В России сегодня выгоднее стать сукой, чем остаться человеком, — цитирует письмо Быкова издание «Тайга.инфо» . — И дело даже не во мне лично, а в самом подходе правоохранительных органов, когда на показаниях одного человека, — который спустя 15 лет вдруг «вспомнил», что все свои самые мерзкие поступки в своей жизни он, оказывается, совершал по указке Быкова, — начинается уголовное преследование за особо тяжкое преступление. Неужели в правовом государстве, к которому относит себя РФ, такое возможно?! Оказывается, возможно.

Далее экс-депутат пишет о письмах поддержки, которые присылают ему россияне и люди, живущие за пределами РФ, и сообщает о намерении «искать правду в Европейском суде по правам человека».





Анатолий Быков добавляет, что следователи предложили ему пройти проверку на полиграфе. Он готов согласиться на «детектор лжи», но только в том случае, если проверку разрешат снимать на видео СМИ, а за процедурой будут наблюдать адвокаты и независимый специалист-полиграфолог.





Напомним, Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года по обвинению в организации двух убийств. Следствие считает, что в 90-е Быков был главой банды и после конфликта из-за денег один из членов банды Кирилл Войтенко вместе со своим другом Александром Наумовым совершили на него покушение. В ответ Быков решил их убить и поручил сделать это Владимиру Татаренкову — своему знакомому и также главе банды. Один из исполнителей убийства был задержан и дал на Быкова показания.





13 июля 2020 года экс-депутату предъявили обвинение в руководстве преступными группами «в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений», 3 августа — окончательное обвинение в организации двойного убийства.





В июне Анатолий Быков обратился к Владимиру Путину из СИЗО. В письме экс-депутат утверждал, что в России «власть не верит своему народу, а народ не верит власти» и «мы подошли к краю пропасти».





Лидер красноярского отделения партии «Патриотов России» Иван Серебряков в разговоре с «Тайгой.инфо» заявил, что задержание Анатолия Быкова связано с грядущими выборами в Госдуму, а публицист Максим Шевченко назвал дело в отношении экс-депутата «политической расправой».





Анатолий Быков — известный красноярский предприниматель. Он входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода и был его совладельцем. В 2002 году Анатолия Быкова осудили за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно.





Впоследствии Быков отсудил у российских властей в Страсбурге одну тысячу евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек. По истечении срока судимость была погашена, но из-за привлечения к уголовной ответственности по тяжкой статье Быков лишился права участвовать в выборах на 15 лет. Этот запрет истекает в 2020 году. Анатолий Быков возглавляет региональное отделение партии «Патриоты России». По данным «Тайги.инфо», Анатолий Быков обсуждал с партией «Родина» участие в выборах в Госдуму в 2021 году.



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