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05 февраля,
2020
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Обвиняемый в мошенничестве бывший замглавы томского УМВД не признал свою вину

ТВ2
ТВ2
21 минута назад

Бывший заместитель главы УМВД по Томской области Алексей Кульков, обвиняемый в хищении средств при получении пенсии, заявил в суде, что отказывается от своего последнего слова, так как не считает себя виновным. Об этом сообщает Интерфакс.

Обвиняемый в мошенничестве бывший замглавы томского УМВД не признал свою вину

«Я отказываюсь от последнего слова, поскольку с таким словом должен выступать виновный, я никакого преступления не совершал, моя вина не доказана», - сказал обвиняемый в ходе заседания суда.


Уголовное дело в отношении Кулькова было возбуждено следственным управлением СКР по Томской области в 2018 году по ч.1. ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) по материалам регионального управления ФСБ.


По версии следствия, обвиняемый, при уходе со службы в 2015 году предоставил заведомо ложные сведения о своем проживании на территории района, приравненного к районам Крайнего Севера (поселок Дальнее в Колпашевском районе Томской области), в результате чего ему начислили пенсию с переплатой 350 тысяч рублей. Согласно документам, которые были предоставлены на судебном процессе в отношении бывшего руководителя УМВД по Томской области Игоря Митрофанова, Алексей Кульков жил вместе со своим начальником в однокомнатной квартире.


Учитывая положительную характеристику обвиняемого и возмещение им причиненного ущерба, гособвинение просит назначить Кулькову наказание в виде условного срока, штрафа в размере 50 тысяч рублей и запрета занимать руководящие должности в правоохранительных органах на срок два года.


Кроме того, прокурор настаивает на лишении Кулькова специального звания полковника полиции.


В данный момент рассмотрение уголовного дело продолжается в Советском районном суде Томска. В ближайшее время судья огласит приговор.

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