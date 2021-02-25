Обвиняемый съел явку с повинной во время суда в Республике Алтай

В июле 2020 года суд рассматривал уголовное дело о хищении имущества. Обвиняемый находился за «металлическим ограждением, предназначенным для специального контингента», сообщает ТАСС со ссылкой на следственный комитет. При ознакомлении с материалами дела мужчина вырвал протокол с признательными показаниями, разорвал на мелкие части и съел. Так он надеялся избежать наказания.



В республике обвиняемые нередко уничтожают документы разными способами, но бумаги восстанавливают, рассказывают правоохранители. В этом случае мужчину по делу о краже приговорили к пяти годам и одному месяцу колонии строгого режима, а за съеденную явку с повинной возбудили дело о воспрепятствовании правосудию.







В соответствии с УК РФ, съеденная явка с повинной может продлить тюремный срок нарушителя еще на два года.



ПОДДЕРЖИ ТВ2

