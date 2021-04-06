«Обвинения в сговоре оскорбительны»: «дочки» ТДСК оспаривают в суде штраф УФАС в 100 млн рублей

«Дочки» ТДСК подали документы в Арбитражный суд, чтобы оспорить постановление УФАС о штрафе в 100 млн рублей за сговор с заказчиками на торгах по строительству детских садов.

В 2020 году СУ ТДСК и СМУ ТДСК победили в торгах на строительство в селах Кожевниково и Мельниково детских садов с ясельными группами на 145 мест каждый. ФАС провела проверку заключенных контрактов, в ходе чего ведомство обнаружило, что ТДСК начала строительные работы до заключения контракта. По версии ФАС, ТДСК выполняла работы по устной договоренности с властями «в более благоприятных для таких работ условиях рынка, в том числе погодных условиях, тогда как иные компании, в том числе потенциальные участники электронного аукциона, фактически были лишены такой возможности».

В строительной компании обвинения в сговоре называют оскорбительными.





«В ходе конкурса на определение исполнителя работ СУ ТДСК и СМУ ТДСК не вступали в антиконкурентный сговор с заказчиком. СУ и СМУ не могли заранее предположить победу и тем более влиять на результаты торгов, разыгрываемых на электронных площадках. Работы по подготовке строительных площадок, который начались до оглашения итогов торгов, в компании оценивают как осознанный предпринимательский риск, — комментируют в ТДСК. — В случае победы конкурентов предприятия холдинга не могли рассчитывать на компенсацию расходов, понесенных в ходе досрочной подготовки строительных площадок. Тем не менее, для своевременного завершения стройки, ведущейся в рамках национального проекта, с учетом сложных климатических и логистических условий был выбран рисковый вариант действий».







В компании говорят, что торги проходят на электронных площадках, и до окончания приема заявок никто из претендентов не обладает информацией ни о количестве участников, ни о предложенных ими условиях. Цена контракта формируется госзаказчиком и в настоящее время ниже реальных рыночных цен.







«Холдинг ведет строительство за счет собственных или заемных средств и получает оплату только после выполнения контракта, без компенсации процентов по кредитам и без учета инфляции. В холдинге считают необоснованной и сумму предъявленных штрафов, в совокупности составляющую 100 млн рублей — четверть от суммы двух контрактов. Она существенно превосходит предусмотренный законом максимум: 1/25 часть от общего объема услуг по контрактам», — говорят в компании.





В 2021 году ТДСК отвечает за строительство восьми детских садов.







«Предстоит строить на собственные средства и в кратчайшие сроки: от 8 с половиной до 11 с половиной месяцев. Как уже отмечалось, бюджетные стройки для холдинга практически нерентабельны. Ради них с коммерческих проектов отвлекаются существенные финансовые, технические и кадровые ресурсы. Тем не менее, в холдинге уверены в целесообразности таких проектов: главные выгоды от появления новых социальных объектов получают не чиновники, а обычные люди», — подчеркивают в компании.





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