«Обвинения никто даже не пытается сделать правдоподобными»: обыски в редакции студенческого издания Doxa
Утром 14 апреля полиция провела обыски в редакции студенческого журнала Doxa и у его журналистов. Обыски прошли дома у главного редактора Армена Арамяна, а также у Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич. У Тышкевич, по ее словам, полицейские выломали дверь в квартиру; с обыском также пришли в квартиры родителей Арамяна и Гутниковой. Журналистам вменяют ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в опасные для них действия), сообщило издание в своем тг-канале.
После обысков всех четырех журналистов доставили в главное управление Следственного комитета РФ на допрос. У них изъяли телефоны и ноутбуки.
Следствие просит назначить им меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца, соответствующие ходатайства поданы в Басманный суд. Уголовное дело, в рамках которого предъявлены обвинения, было возбуждено 22 января — по этому же делу заочно обвиняется соратник политика Алексея Навального Леонид Волков, находящийся за границей.
Следственные действия могут быть связаны с видеороликом, который издание опубликовало 23 января, сообщил адвокат Павел Чиков. В видео журналисты говорили о том, что угрозы руководства вузов отчислить студентов из-за участия в акциях в поддержку Навального незаконны. Через три дня Роскомнадзор потребовал удалить видеоролик, сочтя, что он содержит призывы к участию в несанкционированных акциях. Doxa подчинилась решению, однако подала против ведомства судебный иск, рассмотрение которого пока еще не состоялось.
Редакция Doxa в связи с обысками опубликовала заявление. В нем подчеркивается, что издание не согласно с требованием Роскомнадзора по удалению ролика, так как в нем не было призывов к противоправным действиям, а лишь говорилось о том, что не нужно бояться высказывать свое мнение. «Давление, с которым столкнулось журналистское сообщество в последнее время — беспрецедентно, но мы не прекратим нашу деятельность. Мы продолжим освещать то, что важно для молодых людей, и продолжим отстаивать их права», — говорится в заявлении.
Заявления против давления на СМИ сделали и ряд независимых СМИ. «От разгона редакций через давление на собственников в 2021 году власти перешли к силовым методам, приравняв медиа к преступным группировкам. Обыски стали нормой, обвинения никто даже не пытается сделать правдоподобными. Нам нечем ответить на этот беспредел, кроме как призывом к солидарности. Мы просим поддержать наших коллег из «Важных историй» и DOXA», — пишет Тайга.инфо.
ТВ2 присоединяется у требованию прекратить давление на независимые СМИ и преследования журналистов по политическим мотивам под надуманными предлогами.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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