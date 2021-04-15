Добрые новости
15 апреля,
2021
2
фото
Новости

«Обвинения никто даже не пытается сделать правдоподобными»: обыски в редакции студенческого издания Doxa

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Утром 14 апреля полиция провела обыски в редакции студенческого журнала Doxa и у его журналистов. Обыски прошли дома у главного редактора Армена Арамяна, а также у Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич. У Тышкевич, по ее словам, полицейские выломали дверь в квартиру; с обыском также пришли в квартиры родителей Арамяна и Гутниковой. Журналистам вменяют ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в опасные для них действия), сообщило издание в своем тг-канале.


После обысков всех четырех журналистов доставили в главное управление Следственного комитета РФ на допрос. У них изъяли телефоны и ноутбуки.

Редакторы журнала Doxa Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич
Редакторы журнала Doxa Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич
Фото: Журнал Doxa

Следствие просит назначить им меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца, соответствующие ходатайства поданы в Басманный суд. Уголовное дело, в рамках которого предъявлены обвинения, было возбуждено 22 января — по этому же делу заочно обвиняется соратник политика Алексея Навального Леонид Волков, находящийся за границей.


Следственные действия могут быть связаны с видеороликом, который издание опубликовало 23 января, сообщил адвокат Павел Чиков. В видео журналисты говорили о том, что угрозы руководства вузов отчислить студентов из-за участия в акциях в поддержку Навального незаконны. Через три дня Роскомнадзор потребовал удалить видеоролик, сочтя, что он содержит призывы к участию в несанкционированных акциях. Doxa подчинилась решению, однако подала против ведомства судебный иск, рассмотрение которого пока еще не состоялось. 


Редакция Doxa в связи с обысками опубликовала заявление. В нем подчеркивается, что издание не согласно с требованием Роскомнадзора по удалению ролика, так как в нем не было призывов к противоправным действиям, а лишь говорилось о том, что не нужно бояться высказывать свое мнение. «Давление, с которым столкнулось журналистское сообщество в последнее время — беспрецедентно, но мы не прекратим нашу деятельность. Мы продолжим освещать то, что важно для молодых людей, и продолжим отстаивать их права», — говорится в заявлении. 

Последствия следственных действий
Последствия следственных действий

Заявления против давления на СМИ сделали и ряд независимых СМИ. «От разгона редакций через давление на собственников в 2021 году власти перешли к силовым методам, приравняв медиа к преступным группировкам. Обыски стали нормой, обвинения никто даже не пытается сделать правдоподобными. Нам нечем ответить на этот беспредел, кроме как призывом к солидарности. Мы просим поддержать наших коллег из «Важных историй» и DOXA», — пишет Тайга.инфо.


ТВ2 присоединяется у требованию прекратить давление на независимые СМИ и преследования журналистов по политическим мотивам под надуманными предлогами.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.