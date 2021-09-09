Обвиняемого в убийстве двух кемеровских школьниц отправили в СИЗО

Суд заключил под стражу на два месяца 41-летнего Виктора Пестерникова, которого подозревают в изнасиловании и убийстве двух десятилетних школьниц в Киселевске Кемеровской области. Их тела нашли в заброшенном доме.

Мера пресечения для Виктора Пестерникова выбиралась в Центральном районном суде Кемерова. Судья удовлетворил ходатайство следователя об аресте Пестерникова, его отправили в СИЗО до 7 ноября, сообщила прокуратура региона.

Следствие предъявило Пестерникову обвинение по трем статьям, предусмотренных п. «а», «в», «к» ч. ст. 105 УК РФ "убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление"; два эпизода ч. 5 ст. 131 УК РФ изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное ранее судимым за такое же преступление; два эпизода ч. 5 ст. 132 УК "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные ранее судимым за аналогичное преступление".

«По версии следствия, 6 сентября текущего года в дневное время две 10-летние девочки, возвращаясь домой из школы, заметили на остановке общественного транспорта мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя. Обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил школьницам приобрести для них в магазине сладости, а для птички еду, девочки пошли с ним. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу. Родители одной из школьниц, обеспокоенные тем, что дочь не вернулась из школы, обратились за помощью в правоохранительные органы. Благодаря грамотной работе следователей и сотрудников полиции в кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. Злоумышленник дал признательные показания о том, где сокрыты тела детей. Судебно-медицинские экспертизы установят точную причину смерти потерпевших, наличие телесных повреждений и их характер. Обвиняемому будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в ходе предварительного следствия будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении детей. Выясняются условия, в которых воспитывались потерпевшие, действиям родителей будет дана юридическая оценка», — говорится в сообщении кемеровского СК.

СК также опубликовал видео, на котором подозреваемый рассказывает обстоятельства преступления: где он встретил школьниц, куда повел и каким образом совершил убийство. Он признает свою вину полностью.