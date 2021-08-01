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Главная Новости Обвиняемого в поджоге пункта вакцинации от ковида в Абакане арестовали на два месяца
Новости

Обвиняемого в поджоге пункта вакцинации от ковида в Абакане арестовали на два месяца

ТВ2
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2 часа назад

37-летнему мужчине, обвиняемому в поджоге мобильного пункта вакцинации от ковида в Абакане, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба МВД по республике Хакасия.

Ранее мы писали, что мужчина поджег пункт вакцинации на Первомайской площади в самом центре Абакана напротив правительства Хакасии. Его оперативно задержали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ - «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Автор:  пресс-служба МВД по Республике Хакасия
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