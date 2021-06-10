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10 июня,
2021
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Обстрелявший велосипедистов красноярец сам сдался полиции

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

Обстрелявший велосипедистов в центре Красноярска молодой человек сам пришел в полицию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Красноярскому краю.

Обстрелявший велосипедистов красноярец сам сдался полиции
Фото: предоставлено пресс-службой УМВД по Красноярскому краю

Ранее сообщалось, что в соцсетях появился ролик, в котором видно, что пассажир такси стреляет в сторону движущихся велосипедистов.


После опубликования ролика в Интернете 24 пассажир такси сам пришел в полицию и признался в содеянном. Он рассказал, что конфликт возник из-за того, что велосипедисты мешали проезду автомобилей и отказывались  покинуть проезжую часть. «Чтобы повлиять на нарушителей, пассажир применил охолощенный пистолет», — говорится в пресс-релизе полиции.


В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Мужчина задержан.

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