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18 декабря,
2020
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Общественные велосипеды и велопарковки появятся в Томске в 2021 году

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске организуют Туристическую велосипедную систему. Для этого купят 100 велосипедов и оборудуют 10 велопарковок.

Общественные велосипеды и велопарковки появятся в Томске в 2021 году

Идея проекта появилась два года назад. По задумке, томичи и гости города смогут воспользоваться велосипедом для передвижения по главным туристическим маршрутам города. На одной велопарковке велосипед можно взять, на другой оставить.


«В нашем студенческом Томске велосипед – очень популярное транспортное средство. Однако у многих возникает проблема с их хранением и содержанием. Мы реализуем этот проект, взяв за основу пример столичных городов, чтобы дать возможность всем горожанам и гостям Томска воспользоваться велосипедом для прогулок, поездок по городу и велоэкскурсий», — отметил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.


Чтобы воспользоваться велосипедом, необходимо будет зарегистрироваться в специальном приложении и воспользоваться QR- кодом для разблокировки велосипеда. Через приложение также будет возможно воспроизвести аудиоэкскурсию по городу.


Планируется, что места размещения парковок с велосипедами будут установлены вблизи достопримечательностей Томска, а также в студгородках.


Проект будет реализован под брендом «Томск-студенческая столица России». На эти цели направят более 2 миллионов рублей внебюджетных средств. Социальный партнер —компания «Газпром трансгаз Томск» – подписал соглашение с городской администрацией о спонсировании проекта.


Ранее мэр Томска Иван Кляйн отмечал, что на всех ремонтируемых участках тротуара должны быть велодорожки. Они обозначены плиткой контрастного цвета и отделены от пешеходной зоны желтыми полосами. 

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