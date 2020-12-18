Общественные велосипеды и велопарковки появятся в Томске в 2021 году

В Томске организуют Туристическую велосипедную систему. Для этого купят 100 велосипедов и оборудуют 10 велопарковок .

Идея проекта появилась два года назад. По задумке, томичи и гости города смогут воспользоваться велосипедом для передвижения по главным туристическим маршрутам города. На одной велопарковке велосипед можно взять, на другой оставить.





«В нашем студенческом Томске велосипед – очень популярное транспортное средство. Однако у многих возникает проблема с их хранением и содержанием. Мы реализуем этот проект, взяв за основу пример столичных городов, чтобы дать возможность всем горожанам и гостям Томска воспользоваться велосипедом для прогулок, поездок по городу и велоэкскурсий», — отметил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.





Чтобы воспользоваться велосипедом, необходимо будет зарегистрироваться в специальном приложении и воспользоваться QR- кодом для разблокировки велосипеда. Через приложение также будет возможно воспроизвести аудиоэкскурсию по городу.





Планируется, что места размещения парковок с велосипедами будут установлены вблизи достопримечательностей Томска, а также в студгородках.





Проект будет реализован под брендом «Томск-студенческая столица России». На эти цели направят более 2 миллионов рублей внебюджетных средств. Социальный партнер —компания «Газпром трансгаз Томск» – подписал соглашение с городской администрацией о спонсировании проекта.





Ранее мэр Томска Иван Кляйн отмечал, что на всех ремонтируемых участках тротуара должны быть велодорожки. Они обозначены плиткой контрастного цвета и отделены от пешеходной зоны желтыми полосами.