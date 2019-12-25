Общественники высказались за создание портала о состоянии воздуха в городах

Около 300 активистов в восьми городах высказались за выработку единых принципов предоставления информации о состоянии воздуха в городах, а также создание портала экомониторинга чистоты воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр городских компетенций Агентства стратегических исследований (АСИ).

Такое предложение поступило после дискуссий, которые прошли одновременно в нескольких городах. В Томске, Железногорске, Пскове, Обнинске, Липецке, Ульяновске, Улан-Удэ и Йошкар-Оле.





«Основными барьерами для развития системы предоставления экологических данных жители назвали использование устаревших подходов к экомониторингу и низкий уровень экологической грамотности. Сейчас в России отсутствуют единые принципы информирования населения о состоянии воздуха в городах. У предприятий нет мотивации для предоставления этих данных, у горожан, в свою очередь, наблюдается недостаточный уровень экологической грамотности», — говорится в сообщении.





В этой связи центр городских компетенций АСИ считает необходимым экологическое воспитание людей, причем с самого раннего возраста. Так, для жителей городов нужно проводить открытые образовательные мероприятия по экологическому просвещению — экоуроки, мастер-классы, а также популяризировать экологический образ жизни.





«Приоритетными мероприятиями для улучшения экологии в российских городах были названы: создание локальных экоцентров по сбору информации о загрязнении воздуха от населения, модернизация систем учета и контроля за состоянием воздуха, развитие электротранспорта и средств легкой мобильности, повышение качества озеленения города, в том числе применение решений по вертикальному озеленению, внедрение систем мотивации предприятий и населения, проявляющих заботу об экологии (налоговые льготы, преференции, снижение коммунальных тарифов)», — уточняют в АСИ.





Отмечается, что федеральный проект «Чистый воздух» — один из 11 федеральных проектов, которые включены в национальный проект «Экология». В него вошли 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.