Общепит Томска присоединился к «голому флешмобу»
Сотрудники сфер общепита, спорта и культуры в Томске присоединились к «голому флешмобу». Томичи выкладывают обнаженные фотографии на своих личных страницах и группах в соцсетях, чтобы привлечь внимание властей к кризису и выразить несогласие с закрытием заведений из-за пандемии.
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Привет! Мы сотрудники сфер общепита, спорта и культуры в Томске. И мы вынуждены присоединиться к флешмобу наших коллег — #голыйголод в Самаре, Воронеже и Москве. ⠀ Уже 4 месяца мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь, потому что наши заведения закрыты. Мы оставлены наедине с нашими проблемами, с нашими кредитами, у многих из нас есть семьи, которые надеются на нас. При этом, другие, также потенциально опасные сферы открыты вопреки рекомендациям Роспотребнадзора, и город живет своей жизнью. ⠀ Мы готовы к диалогу, мы готовы соблюдать правила, мы готовы собрать и дисциплинированно рассадить на расстоянии 1,5 метра тех, кто и так собирается, но делает это хаотично и в не приспособленных для этого местах. ⠀ В наших кухнях, залах, верандах гораздо проще соблюдать санитарные правила, чем в хаотичных собраниях с едой на набережных, лавочках и пляжах. ⠀ Мы не отрицаем опасность вируса!! Напротив, мы считаем, что наша дисциплинированность может в чем-то помочь. Мы уверены, что безопасные индивидуальные тренировки в спорт залах или употребление еды в продезинфицированных верандах и залах ресторанов — не более опасно, чем всё, что мы видим сейчас вокруг. ⠀ Кроме того, уже более 40 регионов в России, в которых были сняты ограничения с наших сфер и эпидемиологическая обстановка в этих регионах — доказывают, что наши сферы не опасные и очень дисциплинированные в отношении санитарных правил! ⠀ Продлевая ограничения, нас в буквальном смысле раздевают. Помощь из заголовком СМИ в основном остаётся только на бумаге, очень многие не могут получить ничего из-за массы формальных подходов. А то, что было получено, не позволяет существовать нашим заведениям в режиме голодовки еще хоть какое-то время. ⠀ Наши сотрудники уходят на стройки, вахты и теряют профессии и квалификацию. Мы просто разорены. Наши гости и клиенты не могут заниматься спортом, наши дети сидят за компьютерами, и все мы лишены культурной жизни. ⠀ Распространите это видео и присоединяйтесь к флешмобу, если вы нас поддерживаете. ⠀ #голыйголод #голыйтомск #голодныйтомск #голыебары #голыерестораны #голыекофейни
Ранее аналогичные акции прошли в Европе, а также в Самаре, Воронеже, Москве.
«Уже 4 месяца мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь, потому что наши заведения закрыты. Мы оставлены наедине с нашими проблемами, с нашими кредитами, у многих из нас есть семьи, которые надеются на нас. При этом другие, также потенциально опасные сферы, открыты вопреки рекомендациям Роспотребнадзора, и город живет своей жизнью», — подчеркивается в сообщении.
Ранее представители общепита направили ряд открытых писем в областную администрацию. На сайте change.org опубликовали петицию, которую за неделю подписали больше 3700 человек.
Из-за пандемии коронавируса учреждения сферы услуг закрыты с 26 марта. 10 июля губернатор поручил департаменту потребительского рынка и департаменту по молодежной политике, физкультуре и спорту «находиться на низком старте», чтобы учреждения этих сфер были готовы открыться, как только позволит эпидситуация. Ранее объявлялось, что открыться предприятия сферы общепита могут тогда, когда коэффициент распространения инфекции опустится ниже 0,8. Сейчас он превышает 1.
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