Общепит Томска присоединился к «голому флешмобу»

Сотрудники сфер общепита, спорта и культуры в Томске присоединились к «голому флешмобу». Томичи выкладывают обнаженные фотографии на своих личных страницах и группах в соцсетях, чтобы привлечь внимание властей к кризису и выразить несогласие с закрытием заведений из-за пандемии.

Ранее аналогичные акции прошли в Европе, а также в Самаре, Воронеже, Москве.





«Уже 4 месяца мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь, потому что наши заведения закрыты. Мы оставлены наедине с нашими проблемами, с нашими кредитами, у многих из нас есть семьи, которые надеются на нас. При этом другие, также потенциально опасные сферы, открыты вопреки рекомендациям Роспотребнадзора, и город живет своей жизнью», — подчеркивается в сообщении.





Ранее представители общепита направили ряд открытых писем в областную администрацию. На сайте change.org опубликовали петицию, которую за неделю подписали больше 3700 человек.





Из-за пандемии коронавируса учреждения сферы услуг закрыты с 26 марта. 10 июля губернатор поручил департаменту потребительского рынка и департаменту по молодежной политике, физкультуре и спорту «находиться на низком старте», чтобы учреждения этих сфер были готовы открыться, как только позволит эпидситуация. Ранее объявлялось, что открыться предприятия сферы общепита могут тогда, когда коэффициент распространения инфекции опустится ниже 0,8. Сейчас он превышает 1.





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