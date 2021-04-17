Общегородской субботник прошел в Томске. Фото

Накануне заммэра Вячеслав Черноус поручил оперативно вывезти собранный мусор.





«Синоптики прогнозируют в Томске усиление порывов ветра до 17-22 м/с. В связи с этим коммунальные службы не должны допустить, чтобы собранный томичами мусор разлетелся по сторонам. Нужно включить в маршрут спецтехники участки уборки и оперативно освободить контейнерные площадки, бункера и дороги на «красных» линиях от мешков», — отметил вице-мэр Вячеслав Черноус.



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