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17 апреля,
2021
14
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Новости

Общегородской субботник прошел в Томске. Фото

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

17 апреля в Томске прошел первый весенний общегородской субботник. По информации пресс-службы мэрии, уборка состоялась минимум на 674 объектах. 

Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска

Накануне заммэра Вячеслав Черноус поручил оперативно вывезти собранный мусор. 


«Синоптики прогнозируют в Томске усиление порывов ветра до 17-22 м/с. В связи с этим коммунальные службы не должны допустить, чтобы собранный томичами мусор разлетелся по сторонам. Нужно включить в маршрут спецтехники участки уборки и оперативно освободить контейнерные площадки, бункера и дороги на «красных» линиях от мешков», — отметил вице-мэр Вячеслав Черноус.

Накануне субботник прошел по 478 адресам. Как убирали Томск сегодня, смотрите в фоторепортаже

Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска
Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска
Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска
Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска
Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска
Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска
Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска
Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска
Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска
Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска
Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска
Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска
Общегородской субботник прошел в Томске. Фото
Фото: Администрация Томска
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