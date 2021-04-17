Общегородской субботник прошел в Томске. Фото

17 апреля в Томске прошел первый весенний общегородской субботник. По информации пресс-службы мэрии, уборка состоялась минимум на 674 объектах.
Накануне заммэра Вячеслав Черноус поручил оперативно вывезти собранный мусор.
«Синоптики прогнозируют в Томске усиление порывов ветра до 17-22 м/с. В связи с этим коммунальные службы не должны допустить, чтобы собранный томичами мусор разлетелся по сторонам. Нужно включить в маршрут спецтехники участки уборки и оперативно освободить контейнерные площадки, бункера и дороги на «красных» линиях от мешков», — отметил вице-мэр Вячеслав Черноус.
Накануне субботник прошел по 478 адресам. Как убирали Томск сегодня, смотрите в фоторепортаже