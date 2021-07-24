Общественники проверили, как проходит дорожный ремонт улиц Яковлева и Красноармейской

Эксперты ОНФ и ТГАСУ проверили, как идет ремонт улиц Яковлева и Красноармейской. Они взяли пробы асфальта, а также проанализировали конкурсную документацию и требования, прописанные в ней.

«Во первых, чтобы ремонт был выполнен качественно, мы привлекли экспертов ТГАСУ. Они возьмут пробы асфальта. Это пока получается не выравнивающий слой, а технический. Но, тем не менее, и он имеет большое значение. К тому же, запросим документацию в администрации, в частности в департаменте дорожной деятельности на предмет того, будут ли распространяться на данный вид ремонта, в частности, улиц Яковлева и Красноармейская гарантийные обязательства подрядчика», — рассказал журналисту ТВ2 сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко.

По словам Юденко, капитальный ремонт улицы Яковлева проводился пять лет назад, но за это время поступило немало жалоб от томичей на качество дороги.

«Пять лет назад здесь проводился капитальный ремонт. Но, уже буквально через несколько лет, от автомобилистов, пешеходов начало поступать очень много жалоб на колейность, на провалы, просадки люков, на ямы и другое. Год назад мы задали этот вопрос администрации Томска, почему так происходит. Ведь на любой капитальный ремонт распространяются гарантийные обязательства подрядной организации. На что мэрия ответила, что они хотели обязать подрядчика устранить дефекты за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Но те, через суд доказали, что это был не капитальный ремонт, что это только был выравнивающий слой, и на такой вид ремонта не распространяется гарантия, и отказались исправлять недостатки», — отметил он.

При этом, в Томске гарантийный срок на дороги, которые капитально ремонтируются по всей ширине проезжей части, с 2017 года увеличен до пяти лет. Это даже больше, чем по ГОСТам. Ранее гарантийный срок на капремонт сплошным асфальтированием составлял четыре года, на ямочный – один год.

«Чтобы избежать впредь неприятных ситуаций в суде, мы рекомендовали местным властям своевременно фиксировать существенные дефекты на гарантийных дорогах и оперативно проводить претензионную работу с подрядчиками. Ведь когда срок гарантии истекает, спросить уже не с кого, и приходится повторно тратить бюджетные деньги на ремонт одних и тех же участков», — подчеркнул член регионального штаба ОНФ Роман Клясюк.