Общественная организация «Женский голос» просит томичей о помощи

Центру помощи женщинам в Томске нужна ваша поддержка продуктами, детскими игрушками и книжками, а также денежными пожертвованиями.

«В приют заселились две женщины и пять детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Им нужно помочь с такими продуктами, как молоко, творог, йогурты, овощи и фрукты. Дети будут рады сокам, компотам в баночках. Крупы, макароны пока в достаточном количестве. Также в приюте не хватает детских книжек и игрушек», — сообщается в Инстаграме «Женского голоса».

Приносить необходимое можно в центр «Семья» по адресу улица Говорова, 76/1, но с пометкой «для приюта». Или можно помочь финансово, сделав денежное пожертвование. В назначении платежа нужно написать «Добровольное пожертвование». Расчетный счет указан на сайте «Женского голоса».