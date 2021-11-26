Общее число погибших в шахте в Кузбассе выросло до 52 человек

Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, по предварительным данным, составило 52 человека, включая шестерых спасателей. Большинство тел погибших находятся в шахте, сообщает ТАСС. После стабилизации температуры и концентрации метана их поднимут на поверхность.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября по погибшим на шахте «Листвяжная». Будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и телепередачи.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 217 УК). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В рамках расследования задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. По версии следствия, задержанные нарушили требования безопасности, в результате в шахте «произошло газодинамическое явление». «Пошло задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего, находившиеся в выработке рабочие, задохнулись», — сообщило областное управление СК.