Общее число погибших в шахте в Кузбассе выросло до 52 человек

Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, по предварительным данным, составило 52 человека, включая шестерых спасателей. Большинство тел погибших находятся в шахте, сообщает ТАСС. После стабилизации температуры и концентрации метана их поднимут на поверхность.
В Кузбассе объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября по погибшим на шахте «Листвяжная». Будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и телепередачи.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 217 УК). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
В рамках расследования задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. По версии следствия, задержанные нарушили требования безопасности, в результате в шахте «произошло газодинамическое явление». «Пошло задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего, находившиеся в выработке рабочие, задохнулись», — сообщило областное управление СК.
Авария в Кузбассе произошла рано утром 25 ноября. Из-за взрыва в вентиляционном штреке в шахте началось задымление на глубине 250 м.
На момент взрыва под землей находились 285 человек, наружу смогли выбраться 239 шахтеров. Из них, как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, за медицинской помощью обратились 49 пострадавших.
В шахте оставались 46 человек. До вечера 25 ноября было известно о гибели 11 из них, остальные 35 числились пропавшими без вести.
«Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках», — сообщал Цивилев.