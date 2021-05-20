Добрые новости
20 мая,
2021
Новости

Обработка территорий от клеща завершается в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске завершается обработка территорий от клеща, сообщает пресс-служба мэрии.


Обработки прошли на территории Лагерного сада, площади Новособорной, в сквере по ул. Мокрушина, в сквере им. Ворошилова на 5-ой Армии, в Академгородоке, включая территории ДЮСШ № 5, Академического лицея и окрестностей лыжероллерной трассы, в окрестностях стадиона Буревестник, в Березовой роще, в районе памятника работникам Спичфабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также обработали территорию в окрестностях МСЧ №2, в сквере у ДК «Авангард», в Парке Воинов – интернационалистов,  на ул. 79 Гвардейской, в Парке отдыха «Белое озеро», в Сосновом бору, Сквере по ул. Кутузова, в Михайловской роще, парковой зоне озера Мавлюкеевское, в районе большого трамплина на Степановке.


Также противоклещевые обработки были проведены на всех городских кладбищах.

По данным на 13 мая в медицинские организации области уже обратилось 2249 человек по поводу присасывания клещей, в том числе 576 детей.


Пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций: в г. Томске - ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74, тел. 55-71-37), ОГАУЗ «Детская больница №1»  (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23), ОГАУЗ «Поликлиника №4» (ул. Интернационалистов, 2а, тел. 8-913-842-80-54), жителям области - в приемные покои районных больниц.


С 17 по 29 мая 2021 года в Управлении Роспотребнадзора по Томской области будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита.


В режиме рабочего времени можно получить консультации специалистов и задать интересующие вопросы на соответствующую тематику (эпидемиологическая ситуация, меры профилактики, вакцинация против энцефалита, противоклещевые обработки и др.) по следующим телефонам: 8(3822) 44-67-34, 8(3822) 24-97-18 и  8(3822) 51-05-29  (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Томской области), также проконсультируют по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный, работающий в круглосуточном режиме, на русском и английском языках).

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.