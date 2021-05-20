Обработка территорий от клеща завершается в Томске

Также противоклещевые обработки были проведены на всех городских кладбищах.

Обработки прошли на территории Лагерного сада, площади Новособорной, в сквере по ул. Мокрушина, в сквере им. Ворошилова на 5-ой Армии, в Академгородоке, включая территории ДЮСШ № 5, Академического лицея и окрестностей лыжероллерной трассы, в окрестностях стадиона Буревестник, в Березовой роще, в районе памятника работникам Спичфабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также обработали территорию в окрестностях МСЧ №2, в сквере у ДК «Авангард», в Парке Воинов – интернационалистов, на ул. 79 Гвардейской, в Парке отдыха «Белое озеро», в Сосновом бору, Сквере по ул. Кутузова, в Михайловской роще, парковой зоне озера Мавлюкеевское, в районе большого трамплина на Степановке.

По данным на 13 мая в медицинские организации области уже обратилось 2249 человек по поводу присасывания клещей, в том числе 576 детей.





Пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций: в г. Томске - ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74, тел. 55-71-37), ОГАУЗ «Детская больница №1» (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23), ОГАУЗ «Поликлиника №4» (ул. Интернационалистов, 2а, тел. 8-913-842-80-54), жителям области - в приемные покои районных больниц.







С 17 по 29 мая 2021 года в Управлении Роспотребнадзора по Томской области будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита.





В режиме рабочего времени можно получить консультации специалистов и задать интересующие вопросы на соответствующую тематику (эпидемиологическая ситуация, меры профилактики, вакцинация против энцефалита, противоклещевые обработки и др.) по следующим телефонам: 8(3822) 44-67-34, 8(3822) 24-97-18 и 8(3822) 51-05-29 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Томской области), также проконсультируют по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный, работающий в круглосуточном режиме, на русском и английском языках).