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23 марта,
2020
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Новости

«Обнулите сроки политзекам»: митинг против политических репрессий прошел в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Митинг против политических репрессий прошел в Новосибирске 22 марта,  сообщает издание «Тайга.инфо». Участники митинга стояли с плакатами «Политические преследования = фашизм», «Обнулите сроки политзекам» и символикой своих политических организаций. 

«Обнулите сроки политзекам»: митинг против политических репрессий прошел в Новосибирске

Активист «Левого фронта» Аркадий Булатов напомнил о деле «Сети» (признана в РФ запрещенной организацией) и роли общественной поддержки в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова и лидера общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко.


«Поговорим о деле «Сети». Такие дела вызывают сомнения, — заявил Булатов. — Оно затянуто на три года, применяются пытки, меняются показания. Даже Сан Санычу Трунову (признанному виновным в организации преступного сообщества «Труновские») дали меньший срок, чем эти ребятам». 


Булатов добавил, что настоящая опасность сейчас исходит из Афганистана, где действует организация «Талибан» (запрещена в РФ) и призвал закрыть «дырявую границу» России со Средней Азией.


Представитель новосибирского «Союза марксистов» Александр Воронков высказал мнение, что в России упор в уголовных делах делается не на доказательство преступлений, а на признание подозреваемых, и напомнил о референдуме за поправки в Конституцию.

В 2012 году сами-знаете-кто пошел на новый [шестилетний] срок, это было для всех большой новостью. Когда пошел в 2018 году, люди стали уже более терпимее, — сказал в микрофон Воронков. — Скоро голосование по поправкам в Конституцию, скоро 2024 год — думаю, все прекрасно понимают, какие выводы надо сделать и к чем мы идем. Это очень плохо.

Митинг организовало объединение «Триумвират», в которое входит Революционная рабочая партия, «Левый фронт» и «Народная Воля». На акцию, заявленную на 100 человек, пришли около 30. Несмотря на пандемию коронавируса, полицейские велели собравшимся снять медицинские маски.


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