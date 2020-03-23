«Обнулите сроки политзекам»: митинг против политических репрессий прошел в Новосибирске

Митинг против политических репрессий прошел в Новосибирске 22 марта, сообщает издание «Тайга.инфо» . Участники митинга стояли с плакатами «Политические преследования = фашизм», «Обнулите сроки политзекам» и символикой своих политических организаций.

Активист «Левого фронта» Аркадий Булатов напомнил о деле «Сети» (признана в РФ запрещенной организацией) и роли общественной поддержки в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова и лидера общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко.





«Поговорим о деле «Сети». Такие дела вызывают сомнения, — заявил Булатов. — Оно затянуто на три года, применяются пытки, меняются показания. Даже Сан Санычу Трунову (признанному виновным в организации преступного сообщества «Труновские») дали меньший срок, чем эти ребятам».







Булатов добавил, что настоящая опасность сейчас исходит из Афганистана, где действует организация «Талибан» (запрещена в РФ) и призвал закрыть «дырявую границу» России со Средней Азией.





Представитель новосибирского «Союза марксистов» Александр Воронков высказал мнение, что в России упор в уголовных делах делается не на доказательство преступлений, а на признание подозреваемых, и напомнил о референдуме за поправки в Конституцию.

