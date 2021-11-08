Действие QR-кодов о вакцинации сократили до полугода. Обновлено

Срок действия QR-кодов для вакцинированных от коронавируса людей сократился на полгода. Информация об этом появилась в личных кабинетах граждан на портале государственных услуг. При этом официальных заявлений о сокращении срока действия кодов от правительства или Роспотребнадзора не было.

С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде. Новый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесенной болезни россияне могут получить с понедельника, документ доступен на двух языках - русском и английском, а также в электронном и бумажном виде. При этом, он выдается сроком на шесть месяцев, а не на год, как было до этого.

Получается, что всем привившимся до 8 мая нужно поставить прививку заново, так как предыдущий сертификат вакцинированного просрочен.

Добавим, что бот Госуслуг до сих пор отвечает, что коды действительны год.