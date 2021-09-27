Обнуление 2.0: в Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд

В Госдуму внесли проект, снимающий для губернаторов запрет избираться не более двух сроков подряд, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.
«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», — рассказал сенатор.
Также в Госдуму внесли законопроект, который обяжет всех российских губернаторов переименоваться в глав регионов, а во всех регионах предлагается установить единый срок занятия должности – 5 лет.
Кроме того, внесена инициатива, расширяющая основания для досрочного прекращения полномочий главы региона в связи с утратой доверия. Речь идет о такой ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.
Напомним, Сергей Жвачкин руководит Томской областью с 2012 года. Тогда на эту должность его назначил президент страны Владимир Путин.
Последние губернаторские выборы прошли в Томской области в 2017 году. На них за действующего главу региона проголосовало больше 60%. Второе место занял Алексей Диденко, за которого проголосовало почти 20% избирателей. Согласно действующему законодательству, избранный 10 сентября 2017 года губернатор сможет оставаться на своем посту до сентября 2022 года, а один человек не может занимать пост губернатора более двух сроков подряд.