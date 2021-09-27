Обнуление 2.0: в Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд

В Госдуму внесли проект, снимающий для губернаторов запрет избираться не более двух сроков подряд, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», — рассказал сенатор.

Также в Госдуму внесли законопроект, который обяжет всех российских губернаторов переименоваться в глав регионов, а во всех регионах предлагается установить единый срок занятия должности – 5 лет.

Кроме того, внесена инициатива, расширяющая основания для досрочного прекращения полномочий главы региона в связи с утратой доверия. Речь идет о такой ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.